Folytatódik a járulékcsökkentés, már 2022-re tervez Orbán Viktor minisztere

A magyar gazdaság jó növekedési pályán van, 2017-ben kiugró ütemű, 4 százalék feletti gazdasági növekedés várható; a kormány célja, hogy elősegítse és erősítse a felzárkózást a fejlett ipari államokhoz - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a HG Media csoport Fókuszban konferenciasorozat - 2017 a lehetőségek éve címmel tartott rendezvényén, Budapesten.



Kifejtette: ezt a versenyképesség erősítésével, a minőségi foglalkoztatás bővítésével, a magyar vállalkozások megerősítésével kívánja elérni a kormány.



Varga Mihály rámutatott: a kormány a bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően folytatja a munkára rakódó terhek csökkentését.



Kiemelte: a tavaly még 27 százalékos munkáltatói járulékot 2017-ben 22 százalékra mérsékelték, a tervek szerint 2022-ben pedig 15 százalékra csökkentik. A nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy 9 százalék marad a társasági adó mértéke.



Kifejtette: az Európai Uniónak egyszerre kellene megküzdenie a növekedési, a versenyképességi kihívásokkal, illetve a demográfiai trendek kedvezőtlen hatásaival, a Brexit várható következményeivel, hatásaival és azokkal a biztonsági kockázatokkal, amelyeket főként a migráció idéz elő.



Varga Mihály rámutatott: egyre elfogadottabbá válik a magyar kormány által már jóval korábban meghirdetett, és sokak által bírált növekedést támogató gazdaságpolitika, amely megteremtheti a költségvetési mozgásteret ahhoz, hogy a beruházások támogatásával, munkahelyteremtéssel és az adó- és járulékcsökkentések révén adjanak lendületet gazdaság bővülésének.



A gazdasági növekedés további útja a termelékenység emelésén, a technológiai fejlesztéseken és a kapacitásbővítésen át vezet - emlékeztetett a miniszter, kiemelve, hogy ez a folyamat is csak akkor lehet sikeres, ha a kormányzati célok találkoznak a vállalati szféra terveivel és lehetőségeivel.



"A minőségi foglalkoztatást a digitalizáció is kikényszeríti, egyes becslések szerint a németországi munkahelyek 10 százaléka szűnik meg a digitalizáció hatására, ez a folyamat előbb-utóbb Magyarországot is eléri" - emelte ki a nemzetgazdasági miniszter.



Varga Mihály közölte: jelentős eredmény, hogy a munkanélküliségi ráta 2016-ban 4,5 százalékra csökkent. A kormány a közfoglalkoztatottakat egyre nagyobb számban szeretné visszavezetni a versenyszférába, tavaly már 4500 korábban közfoglalkoztatott személy tudott állást szerezni a versenyszférában. Ezt a folyamatot igyekszik erősíteni a kormány - mondta.