Figyelem, szigorodnak az adóeljárási határidők!

Szigorúbbá váltak az adóeljárási határidőkre vonatkozó szabályok az adóhatóság és az adózók számára is - hívta fel a figyelmet a Mazars könyvvizsgáló és adótanácsadó kedden. Elemzésükben kiemelték: az adóhatóságnak be kell tartania a határozathozatalra vonatkozó határidőket, mert ha elmulasztja ezeket, akkor már nem lesz módja adóbírság kiszabására.



A tájékoztatás szerint a változás a Kúria egy őszi döntéséhez kapcsolódik. Ekkor hoztak határozatot egy utólagos áfa-ellenőrzés ügyében, amelyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jegyzőkönyv átadását követően 200 nappal hozott határozatot. A Kúria szerint azonban alkotmányos követelmény, hogy a jogszabályban meghatározott határidő letelte után ne lehessen szankciót kiszabni.



A döntés ugyanakkor nem befolyásolja az adókülönbözet befizetésére vonatkozó kötelezettséget, azaz a jogszerűtlenül adózó cég az adókülönbözet és az azt terhelő kamat megfizetésére továbbra is kötelezve lesz. H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója szerint kérdéses ugyanakkor, hogy a Kúria döntése hatással lesz-e a múltban kivetett, ám határidőn túli szankciókra; nem tisztázott, hogy lesz-e lehetősége az adózóknak töröltetni a korábban így felmerült adóbírságokat.



Az adótanácsadó kiemelte azt is: változott a határidő számítása, adózói észrevétel esetén a 60 napos határidő csak az észrevétel beérkezésétől indul. Ha az adózó reagálna az adóellenőrzést lezáró jegyzőkönyvre, az észrevétel benyújtására 30 napja van, és ez már jogvesztő határidő.