Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX

A héten a részvénypiac forgalma 43,106 milliárd forint volt az előző heti 43,169 milliárd forint után, a vezető részvények árfolyama a Mol kivételével emelkedett. Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-hez eljuttatott tőzsdei elemzése szerint rendkívül jól szerepelt a hazai részvénypiac, az ismét megromló nemzetközi befektetői hangulat ellenére is új történelmi csúcsot ért el a BUX index. A vezető részvények közül különösen az OTP szerepelt jól, a bankpapír árfolyama átlépte a 10 000 forintos szintet, az emelkedést segítette, hogy a rendkívül kedvező gyorsjelentés után több külföldi elemzőház és bank is megemelte az OTP-re vonatkozó célárfolyamát, az HSBC 8930 forintról 12100 forintra, a UBS pedig 9 500 forintról 11 100 forintra. A Mol a hét elején kisebb negatív korrekciót hajtott végre, de sikerült 22 850 forint felett maradnia, melyet a vártnál kedvezőbb gyorsjelentés óta tart az olajtársaság jegyzése.



A Richter piacán folytatódott a pozitív korrekció a másfél hónapos árfolyamcsökkenés után, a vevők megjelenésében jelentős szerepe volt a rubel erősödésének, hiszen a vállalat bevételeinek egy része Oroszországból származik, így ez a folyamat kedvező hatással lehet az eredményre. A Magyar Telekom kereskedése meglehetősen egyhangú volt a héten, a részvényre vonatkozó célárfolyamát hétfőn megemelte az HSBC 580 forintról 590 forintra, de ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a 475-478 forint között korábban kialakult ellenállási zónát áttörje az árfolyam. A héten a blue chipek közül a legnagyobb mértékben a Richter erősödött, 1,39 százalékkal, a gyógyszergyári papír a pénteki kereskedést 6550 forinton fejezte be, heti forgalma meghaladta a 7,8 milliárd forint forgalmat. Az OTP 10 030 forinton zárt pénteken, a bankpapír árfolyama 0,30 százalékkal erősödött a héten, a heti forgalma meghaladta a 20,1 milliárd forintot.



A Mol 0,64 százalékkal gyengült a héten, az olajipari papír pénteken 23 150 forinton zárt, heti forgalma több mint 6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 474 forinton zárt pénteken, árfolyama 0,64 százalékkal erősödött a héten, a heti forgalma 1,1 milliárd forintot tett ki. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 2894,20 ponton zárt pénteken, 128,73 ponttal, 4,65 százalékkal magasabban az előző heti értékénél.