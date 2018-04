Az e-útdíj több mint felét külföldi úthasználók fizetik

A megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerből származó bevétel csaknem 12 százalékkal nőtt tavaly az egy évvel korábbihoz képest, meghaladta a bruttó 221 milliárd forintot, ennek több mint 51 százalékát a külföldi úthasználók fizették be - mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) igazgatóságának elnöke a társaság szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.



Kiemelte, hogy a 3,5 tonna össztömeg feletti járművekre érvényes HU-GO e-útdíj rendszer bevétele dinamikusan nőtt, az év közben megemelt költségvetési elvárást is felülteljesítette bruttó 4,7 milliárd forinttal tavaly.



A növekedés oka a díjköteles úthálózat forgalmának erősödése, valamint a fizetős útszakaszok körének bővülése - jelezte Bartal Tamás. Hozzátette: Magyarország tranzit ország, ezért fontos, hogy az átutazók arányos részt vállaljanak az úthálózat fenntartási és fejlesztési költségeiből.



Börzsei Tibor, a NÚSZ vezérigazgatója elmondta: a 2013. július 1-jén bevezetett HU-GO rendszerben 91 ezer ügyfelet tartanak nyilván, csaknem 20 százalékkal többet az egy évvel ezelőttinél, a regisztrált gépjárművek száma egy év alatt 280 ezerről mintegy 338 ezerre nőtt. Bartal Tamás hangsúlyozta, a díjköteles úthálózat forgalmának erősödése összhangban van az ország gazdasági növekedésével.



Az idei tapasztalatokról szólva ismertette, április közepéig bruttó 64 milliárd forint volt a befizetett e-útdíj összege, ami 5,5 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor az erre az évre tervezett bevételt is jelentősen, mintegy 6 milliárd forinttal meghaladhatja a befizetett e-útdíj - jelezte.



A személygépkocsikra, kisteherautókra és buszokra érvényes e-matrica, valamint a nagyteherautókra vonatkozó e-útdíj bevétele 2013-tól idén március közepére együttesen meghaladta a nettó 1000 milliárd forint költségvetési bevételt - összegezte Bartal Tamás.



A külföldi úthasználókról elmondta, tavaly is a román rendszámú teherjárművek voltak a legtöbben, 40 százalékos aránnyal vezették a listát, ezt követték a lengyel, a bolgár, a szlovák és a szerb jelzésű teherjárművek.



Börzsei Tibor ismertette: lassuló mértékben, de tovább nőtt a fedélzeti eszközök (OBU) használati aránya. A legfrissebb adatok szerint a járművekhez kötött fedélzeti egységek száma átlépte a 204 ezret a tavalyi 167 ezerről indulva.



Az áprilisi adatok alapján a bevallások csaknem 87 százaléka fedélzeti egységek segítségével történik, míg 2017 elején ez az arány 84 százalék alatt volt. A külföldi teherfuvarozók 77,4 százaléka, a belföldi teherfuvarozóknak pedig 98,1 százaléka használ fedélzeti eszközt a bevalláshoz. Az OBU elterjedésével a viszonylati jegyek értékesítéséből egyre kevesebb bevétel folyik be - mondta a vezérigazgató.



Börzsei Tibor kitért arra is, a hat munkanapos múlt hét volt az e-útdíj rendszer fennállásának legerősebb hete, a bevétel meghaladta a 4,9 milliárd forintot, ennek csaknem 88 százaléka fedélzeti eszközön keresztül folyt be.