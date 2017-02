A külföldi tanulásért dolgozik az IHH

Nagy Ottó ügyvezető igazgató



– Harminc éve azt gondoltuk, hogy az állami nyelvoktatás néhány év alatt utoléri a nyelviskolákat, de éppen ellenkezőleg történt: egyre többen fordulnak hozzánk, s nemcsak diákok, magánszemélyek, hanem cégek is, amelyek a dolgozóikat szeretnék képezni – mondja Nagy Ottó, a Presztízs-díjas vállalkozás vezetője. Az igazgatótól megtudtuk: az üzleti innovációs díjat elnyert IHH hű maradt a folyamatos megújulás stratégiájához, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a tavalyi évben tovább bővítették profiljukat.– Nemcsak a nyelvtanulásra és a külföldi munkavállalásra egyre nagyobb az igény, hanem a külföldi egyetemek, főiskolák képzése iránt is nő az érdeklődés. Sőt, sokan már a középiskolát is egy másik országban szeretnék elvégezni, amire van is lehetőség – mondja a cégvezető.

Az IHH több mint harminc éves tapasztalatát és külföldi kapcsolatrendszerét kihasználva egyfajta közvetítő szerepet tölt be a fiatalok és a képzési intézmények között, segítve a kinti tanulást, elhelyezkedést. Nagy Ottó elárulta: a legnépszerűbb célpont eddig Anglia volt, de a Brexit módosíthat a helyzeten – visszahozza például az oktatást sújtó 20%-os adót és a vízumkötelességet –, ezért tovább nyitnak a hasonlóan magas szintű oktatást nyújtó Írország felé.– Többek vagyunk, mint egy egyszerű közvetítő, mi személyesen győződünk meg arról, hogy a hozzánk forduló családokat megfelelő körülmények fogadják kint. Akár már 14 évesen, az általános iskola elvégzése után van lehetőség külföldi tanulásra, számos állami intézményben tandíjmentesen, így csak a szállásért, az ellátásért kell fizetni. Sőt, akár a helyi diákhitel felvételében is tudunk segíteni – mondta Nagy Ottó.