A karcsúság nem jelent védelmet a cukorbetegség ellen

A Német Diabéteszkutató Központ (DZD) tudósai végeztek a témában vizsgálatokat, eredményeiket a Cell Metabolism című szaklapban mutatták be.

A karcsú az egészséges - tartja a mondás, ez azonban nem mindig igaz. Az összetett betegségre nem léteznek egyszerű magyarázatok

- írták a kutatók.A karcsú emberek 18 százalékának károsodott az anyagcseréje a szakértők szerint. Ezért náluk háromszor nagyobb eséllyel alakul ki szív- és érrendszeri megbetegedés, éri őket szívinfarktus vagy agyvérzés, mint az egészséges anyagcseréjű embereket. Esetükben a rizikó még a túlsúlyos, de egészséges anyagcseréjű emberekénél is nagyobb.Az okokat kutatva Norbert Stefan szakértő vezetésével a Tübingeni Orvostudományi Egyetem és a DZD kutatói arra jutottak, hogy az érintett karcsú emberek csak kevés zsírt raktároznak a lábukon, ami funkcionális zavar. A szakértők szerint az orvosoknak az anyagcsere károsodását kellene vizsgálniuk azoknál a pácienseknél, akik kevés zsírt raktároznak lábaukon és a metabolikus szindróma (anyagcserével kapcsolatos tünetegyüttes) jeleit mutatják.A metabolikus szindróma többek közt a belső szerveknél kialakuló zsírlerakódások és magas vérnyomás formájában jelentkezik.

Az eredmények szerint a 2-es típusú diabétesz egy nagyon heterogén betegség

- mondta Baptist Gallwitz, a tübingeni Diabetológiai Klinika vezetője, a Német Diabétesz Társaság egykori elnöke. Kiemelte: korábbi tanulmányok is kimutatták, hogy a vékony emberek szervezete is reagálhat rosszul az inzulinra, régóta nincs azonban válasz arra, milyen mechanizmusok felelősek ezért. Ugyanakkor hozzátette, hogy a diabétesz legnagyobb rizikófaktora továbbra is a kóros túlsúly.A Német Táplálkozástudományi Társaság (DGE) a normál súlyra törekvést javasolja azoknak, akiknél nagy a diabétesz kialakulásának kockázata.

Ez azonban ezekre az emberekre nem érvényes

- mondta Antje Gahl, a DGE szóvivője. Mindenki, így a karcsú emberek esetében is például a vörös, feldolgozott hús, a cukros üdítők és a tojás fogyasztása növeli a diabétesz kockázatát. A teljes kiőrlésű termékek, zöldség, gyümölcs és tejtermékek fogyasztása viszont csökkenti a rizikót - mondta a szakember.