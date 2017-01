Teszt a CBA-ban, Lidlben és Tescóban: mutatjuk, mennyivel olcsóbb a baromfihús

Ahogy a táblán is látszik idén olcsóbb a baromfi ára, mint tavaly év végén. Kérdés, meddig marad így.

A baromfihús és a tojás általános forgalmi adója (áfa) 27 százalék helyett 5 százalékra csökkent január 1-jétől. A 22 százalékpontos áfacsökkentés az érintett termékek fogyasztói árának 17 százalékos mérséklését indokolja. A kisalfold.hu négy élelmiszerlánc győri boltjaiban tekintette meg, hogy az üzletek továbbadják-e az áfacsökkentést a vásárlóknak. Tesztünk során feljegyeztük: a sertéshúsárak újra hízásnak indultak.Elsőként az Aldihoz tértünk be. A német tulajdonú diszkontáruház 17 százalék helyett 22 százalékkal mérsékelte a baromfitermékek és a tojás árát. „Az árcsökkentés nem akciós időszakra vonatkozik. Az Aldi hosszabb távon biztosítja az érintett 31, kizárólag magyar beszállítóktól származó termék alacsonyabb árát" – közölte a Kisalföld érdeklődésére az Aldi sajtóosztálya. A csirkemellfilé kilója tavaly év végénvolt, mostkerül itt."A Lidl az áfacsökkentést meghaladóan módosítja árait" – tájékoztatott a másik német diszkontlánc kommunikációs osztálya. "Az adóváltozás után minden érintett baromfihús és tojás fogyasztói ára legalább 22 százalékkal csökkent, de van olyan baromfitermék, amelynek az ára 25 százalékkal lett alacsonyabb" – hangsúlyozta a Lidl. A friss egész csirke kilójáért jelenleg, a csirkelmellfiléért jelenlegkell fizetni a Lidl pénztáraiban. Az egész csirke esetében, a csirkemellfilé esetébenmarad a vásárlók zsebében 2016 végéhez képest."A CBA, illetve a Príma hálózat a korábbiakhoz hasonlóan most is teljes mértékben továbbadja a vásárlóknak az áfa mérsékléséből adódó árkedvezményt. A baromfihúsok, a tojás és a tej beszerzése esetén is csökkennek a fogyasztói árak. Ezt a vásárlók január 1-jétől már tapasztalhatják a boltjainkban. Az árak között azonban különbségek lehetnek, mivel több üzletet franchise rendszerben működtetünk. Törekszünk arra, hogy a legkedvezőbb feltételeket biztosítsuk a vásárlóinknak. Például az egyik győri CBA-üzletben az árcsökkenést követőenáron kapható a csirkemellfilé kilója" – mondta Fodor Attila kommunikációs igazgató.A magyar tulajdonú üzlet arra számít, hogy az árcsökkenés miatt az említett termékek forgalma megnő, ahogy tavaly év elején a sertéshús esetében is történt. A győri Prímában az áfacsökkentés után a csirkefarhát kilója, az egész csirke kilójakerül.

A győri Tesco Hipermarketben is mérsékelt áron kaphatók a baromfitermékek. A csirkemellfilé kilója, a csirke felsőcomb kilójavolt hétfőn. Előbbi, utóbbikerült alig pár napja. A Tesco üzletekben tapasztalt árak szintén eltérhetnek. A brit tulajdonú áruházlánc szerint az áfacsökkentés hozzájárul a gazdaság fehérítéséhez. A Tesco becslései alapján a baromfi termékek iránt 20 százalékkal, a tojás és a friss tej esetében 10-10 százalékkal nőhet meg a kereslet.Fontos megjegyezni: az áfacsökkentés a fűszerezett, pácolt vagy panírozott baromfitermékekre nem vonatkozik egyetlen hazai üzletben sem. A madártojás esetében szintén 27-ről 5 százalékra csökkent az áfa, ha héjában és frissen értékesítik, főtt vagy tartósított formában azonban nem. A friss tej esetében a jelenlegi 18-ról 5 százalékra csökken az áfa, de a csökkentés nem vonatkozik az UHT és ESL tejre, valamint a sűrített, illetve cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával készült tejtermékekre.A fő kérdés az, hogy az üzletláncok hosszútávon meg tudják-e őrizni a mostani árcsökkentést. Tavasszal újra megnézzük, mit mutatnak az árcímkék a baromfihúsoknál. A sertéshús ára egy éve ugyanúgy mérséklődött, mint most a baromfitermékeké. A 27-ről 5 százalékra zsugorodott általános forgalmi adó ellenére a sertéshúsárak újra hízásnak indultak tavaly nyáron.A Sparnál a csontos rövidkaraj és a csontos hosszúkarajszelet nyár közepén 50–50, míg a csont nélküli karaj 200 forinttal került többe, mint januárban. A rövidkaraj kilóját 2015 decemberében átlagosan-ért, tavaly januárbanadták.Hétfő a Sparban a rövidkarajtmérték, miközben az oldalas () és a dagadó () is jelentősen drágult. Utóbbi két hús kilójátlehetett kapni fél éve. A sertéshúsok drágulása nem azért következett be, mert az üzletek szándékosan nem adják át az áfacsökkentés hatását a vásárlóknak. Az ok ennél egyszerűbb: a sertés kilónkénti felvásárlási ára folyamatosan nőtt az utóbbi hónapokban.