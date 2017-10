Tatabányára 41 új autóbusz érkezik - megújítják a helyi buszközlekedést

Összesen 41 új autóbuszt szerez be Tatabánya a Modern városok program keretében, amelyből a legtöbb, 23 db Credo márkájú lesz. A kapcsolódó szerződést a Kravtex Kft. hétfőn írta alá Tatabányán. A buszokat a Kravtex-Kühne Csoport gyártja, vázszerkezeteik Mosonmagyaróváron készülnek, készre szerelésük Győrben történik. A 23 buszból 20 db 12 méteres, 3 db pedig 13 méteres, növelt hosszúságú lesz.A növelt hosszúságú Credo Econell 13 CiTY prototípusát tavasszal, és Tatabánya a sikeres győri tesztnek is köszönhetően döntött a növelt hosszúságú szóló buszok beszerzése mellett. Ez a típus a kategóriájában kiemelkedő befogadóképességel rendelkezik, ezért arra is alkalmas, hogy az alacsony kihasználtságú csuklós buszokat kiváltsa.A Credo buszok környezetbarát, Euro 6 emissziós besorolású motorral készülnek, alacsony saját tömegük miatt pedig nagyon kedvező az üzemanyag-felhasználásuk. Tatabánya a beszerzéssel mosonmagyaróvári és győri munkahelyek megőrzéséhez is hozzájárul, hiszen minden egyes Credo busz legyártása körülbelül négy magyar munkahely egy évi megőrzését biztosítja. A Credo buszok vételár arányos magyar értékhányada 75-80 %. A buszok átadását a közelgő szolgáltatóváltás miatt rövid időn belül meg kell kezdeni, a buszok hamarosan már szállíthatók lesznek.