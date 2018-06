Országjárást tart az Opera, Győrbe és Sopronba is jönnek

. Ennek jegyében született meg tavaly novemberben a Magyar Opera200 című kiadvány, és hirdeti meg 2018/19-es, „Puccini Itáliája"-évadában a budapesti dalszínház „Operát az Operából!" elnevezésű turnéját.

A 2017-es Magyar Opera Napja alkalmából a Magyar Állami Operaház egyedülálló CD-gyűjteményt jelentetett meg, amely a hazai operakultúra 200 esztendejének remekeit fogja egybe. A kiadványt a hazai városi könyvtárakba és zenei intézményekbe juttatja el az Opera.



A díszdoboz 50+3 korongja 35 válogatott operaművet tartalmaz, melyek célja operairodalmunk bemutatásán túl azok ismertté, népszerűvé tétele, valamint a zenehallgató közönség ösztönzése azok rendszeres hallgatására, időről-időre történő elővételére.



A hiánypótló kiadvánnyal csaknem 1000 könyvtár és zenei intézmény gyűjteménye gazdagodik. A CD-boksz átadásának helyszíne Győr-Moson-Sopron megyében a győri polgármesteri hivatal, ahol Somogyi Tivadar alpolgármester vette át jelképesen a Magyar Opera200-kiadványt.



A budapesti Operaház korszerűsítése lehetőséget biztosít arra, hogy a játszóhely kiváltásaként az Opera együttesei vidéki nagyvárosokban is bemutatkozhassanak. A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. partnerségében megvalósuló „Operát az Operából!" sorozat jegyében a Győr-Moson-Sopron megyei közönség szeptember 14-én hallgathatja meg Puccini Turandot című operáját a Győri Nemzeti Színházban.



A korszakos itáliai szerző utolsó, a gyönyörű, ám rideg kínai hercegnőről szóló operáját (amelynek talán leghíresebb áriája a „Nessun dorma" kezdetű) Lukács Gyöngyi, Róka István, Szvétek László és Kriszta Kinga előadásában, a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara közreműködésével hallhatja a közönség. Az együtteseket Medveczky Ádám vezényli.



Győr-Moson-Sopron megyében ezen kívül Sopronban is vendégszerepel az Opera együttese. A Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban 2019. január 7-én Puccini Tosca című darabja látogat el koncertszerű változatban. Az idegen elnyomástól szenvedő Rómában egy festő és egy operadíva szerelmébe is beleszól a hatalom. A népszerű mű főbb szerepeit a turné során Rost Andrea, Kiss B. Atilla és Kálmándy Mihály keltik életre, az Opera Zenekart Kesselyák Gergely dirigálja.



Jegyek a győri előadásra a Látogatóközpontban, míg a soproni estre a Liszt Ferenc Konferencia- és



Kulturális Központban válthatók. Mindkét előadás jegyei elérhetők az Opera weboldalán (www.opera.hu) is.

Turnéját az Opera hasonló rendszerben az Erkel Színház 2021/22-es évadra tervezett átépítése során is meg kívánja ismételni.