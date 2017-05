Olvasóinknál kiverte a biztosítékot a szürke rendszám

"Egy új törvény szerint szürke rendszámot kell igényelni azokra a kerékpárszállítókra, amelyek kitakarják a kocsi hátsó lámpáit és rendszámtábláját. A szabályozás körülményes hivatali ügymenetre kényszeríti a kerékpárosokat" -"A szürke rendszám feladja a leckét bringásoknak" című cikkünkben. A témában érkezett legérdekesebb Olvasói leveleket szerkesztettük, de természetesen a lényegi mondandójukat meghagytuk. A Facebook-oldalunkra írt hozzászólásokatnézhetik meg!A példám a következő: Mivel az autóm műszakija most járt le, úgymond egy kosszal, problémamentesen le lehetett szemléztetni a vonóhorgos tartót is. Ehhez a világítást, a rendszámtábla tartó meglétét, és a tartó vázán lévő tanúsítványt nézték meg. A papírossal elvonultam a kormányablakba, kb. 10 perc alatt végeztem, 8-10 napra ígérték a rendszámot. Én úgy érzem ez korrekt és gyors volt eddig, bár még a rendszám nincs meg. A gond nem ezzel van, hanem az egész rendelet bonyolultságával. Háromszori megjelenés itt, ott, amott. A kölcsönzéssel foglalkozók ezen buknak, kocsi eladáskor kezdhetem elölről, a rendszám a tartóra szól, nem személyre, ezért most egy fontos dolog jön. Mivel egyedi azonosítóval rendelkezik, ezért ha a kocsimmal adom el a tartót, akkor arra is adásvételi kell és az okmányirodába be kell jelenteni, úgy mint egy szgk. eladását.Ha nem adom el, kezdhetem elölről az új rendszám kérését, vagy ha nem akarom többé használni, akkor is köteles vagyok az okmányirodában leadni. Családon belül sem lehet két autón használni. Végül: az enyém egy kulccsal lezárt egységet képez az autóval, miért nem lehet áttenni eggyel hátrébb. Lámpa, stb van rajta. Akkor miért nem kell a tetőboxra rendszám? A lényeg, hogy ezeket a tartókat senki nem otthon barkácsolja, lámpa rendszám, láthatóság adott a gyártó által, akkor miért is van ez? Felmerül az "újabb sarc" kivetése. Miért nem lehet egyszerűen az okmányirodában a tanúsítvány alapján rendszámot kérni, ha már kell. Persze így fele annyi pénzbe sem kerülne. Kiss Tamás, SopronA cikk nem foglalkozik azzal a ténnyel, ha egy családban több gépkocsi van, és például apa és fia is szeretné használni a kerékpárszállítót. Évi néhány alkalom miatt a jelenlegi szabályozás miatt kettőt kell venni? (Erre a kérdésre az előző Olvasói levélben ott a válasz. A szerk.) Egy jobb minőségű Thule vonóhorgos 100.000 forintnál kezdődik. Németh József, GyőrAzon túlmenően, ami az eddigiekben szóba került, a túlzott macera, hosszas utána járkálás, esetleges műszaki hiányosságok elhárítása a következőre hívnám még fel a figyelmet:Thule gyártmányú, 3 kerékpár szállítására alkalmas vonóhorogra szerelhető kerékpárszállítót vettünk néhány évvel ezelőtt, mely önmagában is, egy nem olcsó termék, viszont kialakításánál fogva biztonságosnak találtuk, és ez a néhány év során számtalan, hosszú távú túrára történő utazás során be is bizonyosodott. Soha, semmilyen biztonsággal kapcsolatos hiba fel nem merült, max. izzó kiégés, melyet gyorsan pótolni lehetett. Különösen azt találtuk jónak ezen vonóhorgos eszközzel kapcsolatosan, hogy a szállítót, bármelyik, vonóhoroggal rendelkező túratárs gépjárművére rá kapcsolhatjuk, hiszen nem minden esetben ugyanazzal a autóval indulunk túrázni. Így, egyrészt jobban kihasználhatóvá vált az eszköz használata, hiszen egymásnak kölcsön is adható egy-egy kirándulás tartamára.A rendszám kérdést mi olyan módon oldottuk meg, hogy csináltattunk egy erre alkalmas helyen, egy "pót" rendszámtáblát azon autókra, melyekkel rendszeresen használni szoktuk. Ezen rendszámtábla mindenben megegyező volt, az autó eredeti rendszám táblája kinézetével. Ezzel, ki küszöböltük azt, hogy folyton átszerelgetni kelljen a hátsó rendszámtáblát a szállítóra, csupán ezt a pluszként gyártatott rendszám táblát kellett cserélni mindig arra az autó rendszám táblájára, amellyel az aktuális szállítás történik. Az elfogadható lehetne, hogy egy hivatalosan legalizált rendszám készítésével megoldódjon mindenki számára a 3. rendszámtábla ügye.Viszont, a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szállítót, autóhoz próbálja erőszakkal kötni a jogszabály, holott, azt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, hogy minden autóhoz vásároljunk egy külön szállítót. (Ha gépjármű adás-vételére kerülne sor, nyilván a kerékpárszállítót nem adnám el, sőt, lehet a vásárlónak nem is kellene, egy újonnan megvásárolt autóra ismét lehetne újra kezdeni a tortúrát, hogy a jelenlegi szabályozás szerint használni lehessen.) Gyakorlatilag, most az lenne a követendő eljárás, hogy valamennyi autóra, amelyikkel használni szoktuk a szállítót, külön-külön végig csinálni ezt a hosszas, és indokolatlan procedúrát, gyakorlatilag, több autóval is megjelenni, ugyanazzal a kerékpárszállítóval a vizsga helyén.Felesleges a Közlekedési Hatósági bemutatás, hiszen ezek a eszközök profi módon kerültek kialakításra, és a gyártók, körültekintően jártak el a biztonságos használatuk érdekében. A forgalmi engedélybe pedig szintén teljesen felesleges bárminemű bejegyzés, hiszen ez az eszköz nem fogja az autó szerves tartozékát képezni, ugyanúgy használható bármely más vonóhoroggal rendelkező autókon is, ahogyan egy utánfutó is kölcsön adható, bármely vonóhoroggal rendelkező autóra rá szerelhető, hozzá kapcsolható.Teljesen felesleges a forgalmi engedélybe történő bejegyzés azon okból is, hiszen ha valaki ilyet felszerel, akkor a kábel bekötése biztosan jó lesz, nyilván nem fog senki elindulni úgy, hogy a fényjelzések ne a valóságnak megfelelően működjenek, különös körültekintéssel járnak el, hiszen a kerékpárosok annál jobban féltik a több százezer Ft-ot érő kerékpárjaikat, mintsem neki merjenek vágni egy olyan kerékpárszállítóval több száz km-es kerékpárszállítós útnak, hogy menet közben a drága kerékpárjaikkal valami sérülés történhessen.Gyakorlatilag csupán egy rendszámtábla elkészítése lenne szükségszerűen indokolt, hogy egységesen nem átszerelve, és nem innen-onnan beszerzett plusz rendszám táblákkal történjen a használatuk.Költség pedig csupán a tábla legyártása merülhetne fel, egyéb költségek, és utána járkálási herce-hurca ki iktatható lenne, ha szükségtelen lenne a Közlekedési Hatósági megjelenés, és okmányba történő bejegyzés. Hubai Ferenc, SzegedA cikkben leírtakhoz annyi kiegészítésem lenne, hogy a procedúra itt Pécsett április végén (28-án) történő ügyintézéssel cca. 1,5 óra alatt lezajlott a műszaki szemlével kezdődően és az okmányirodai ügyintézést is beleértve (előzetesen nem kértem időpontot a szemléhez, csak odamentem). A rendszám május 9-én már átvehető volt - kb. 15 perces ügyintézés mellett. A forgalmiba történő rögzítésért nem kellett fizetni, így a teljes költség az 7.200 Ft volt. Ez a része a dolognak nem is adott okot olyan óriási nagy bosszúságra, inkább a nyitva hagyott kérdések:- EU kompatibilis-e? (azt mondja az ügyintéző, hogy biztosan nem fogja tudni minden sarki rendőr külföldön, hogy mi ez, de a tájékoztató elment a részükre…)- ha 10 ember kölcsönkéri a kerékpártartómat, hogy elviszi a szemlére, majd az alapján igényel rendszámot a saját “ósdibb" tartójára, akkor mi lenne az akadálya annak, hogy azt használja az új rendszámmal?- kölcsönadni (barátaimnak) nem tudom a saját tartómat, csak ha ők is igényelnek rendszámot.Szóval, eléggé át nem gondolt megoldás ez a történet - valószínűleg nem ez lesz a végső verzió. Ha eltörlik a szürke rendszám határozatot-szabályt, mi lesz a kiváltottal? Kapok helyette díjmentesen egy harmadik rendszámot, ami ugyanúgy fog kinézni, mint a jelenlegi az autón, vagyis nem szürke lesz? Botykai Zoltán, PécsVéleményem szerint egy kicsit túl hisztizett az ügy. Ápr. 25-én elmentem a soproni vizsgabázisra, szemle, 1770 Ft, aznap kormányablak, rendszám rendelés, 5500 Ft. Május 10-én átvettem a rendszámot és bejegyezték a forgalmiba a használatot, nem kell fizetni érte. Major Zoltán, Sopron Ui.: Persze a szállítóeszköz cseréje vagy a kocsi eladása után mi lesz, az egyelőre teljesen ismeretlen történet.