Mutatjuk, hol kezdődnek az első útfelújítások megyénkben tavasszal - táblázat, térkép

Forrás: Közút

A térképen látható szakaszokat tehetik idén rendbe szűkebb pátriánkban.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tavaly év végén adta közre az idei évre tervezett útfelújítási munkáit. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, illetve a hazai forrásból megvalósuló mintegy 500 projektelemet tartalmazó beruházási csomag első körében március második felében a társaság összesen mintegy 140 szakaszon adott munkaterületet a kivitelezőknek."A két programnak köszönhetően idén országosan csaknem 1200 kilométernyi út felújítása kezdődhet el, ami közel kétszeresen meghaladja a 2016-2017-ben elvégzett 667 kilométernyi útfelújítást" - közölte Pécsi Norbert Sándor, a Közút kommunikációs vezetője.Tekintettel a programok volumenére, a munkálatok több körben, ütemezetten valósulhatnak majd meg. Az első ütemben szereplő Győr-Moson-Sopron megyei projektek ezek lesznek.Az említett megyei útfelújítások kezdő és záró km-szelvényeit, a beavatkozások hosszátnézhetik meg. A két országos programban szereplő útfelújítások teljes idei listáját pedigaz autósok.A társaság a teljes körű útfelújítások mellett a lokális javítási, vagyis kátyúzási, illetve nagyfelületű burkolatjavítási munkáit is folyamatosan végzi. A szakemberek a téli hónapokban is hajtottak végre hideg-aszfalttal kátyúzást, de a tartósabb, meleg-aszfaltos munkák március második felétől, április elejétől indulhatnak el.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban összesen 200 ezer tonna aszfalt felhasználását tervezi a kátyúzásra. A munkákat az utak hierarchikus rendje szerint ütemezik, vagyis első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellék- és bekötőutakon avatkoznak be.A felújítások és javítási munkák idején általában félpályás korlátozásra, így a forgalmasabb szakaszokon torlódásokra számíthatnak a közlekedők. Ezért az autósoknak országszerte érdemes még utazás előtt tájékozódniuk tervezett útvonaluk aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve aweboldalon, ahol az érvényben lévő korlátozásokról és munkaterületekről is folyamatosan frissülő információkat kaphatnak."Arra kérjük a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be. A korlátozások és a javítási munkák idejére a közlekedők türelmére és megértésére szükség lesz. Előre is köszönjük" - hangsúlyozta Pécsi Norbert Sándor.