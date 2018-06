Mutatjuk az OKJ-s képzések általános és női toplistáját

A jó fizetés mellett hobbiból is tanulunk új szakmákat



Bár a legtöbben a jövőbeni jobb fizetések reményében válogatnak a szakmák között, a tanfolyamokra jelentkezők közt egyre bővül azoknak a nőknek a száma is, akik a gyerekvállalás után keresik az utat vissza a munkaerőpiacra.



Az új szakmát tanulók másik jól körülhatárolható csoportjába azok tartoznak, akik kedvtelésből, új hobbijuk miatt döntenek a beiratkozás mellett. Így növekszik azoknak a száma is, akik elsajátítják a sör-és gyümölcspálinka főzés vagy a sajtkészítés fortélyait.

A népszerűségi listán pénzügyi szakmák szerepelnek nagy részt, kedveltek a sportedzői, a targoncavezetői és az emelőgép-kezelői képzések. A társadalombiztosítási és bérügyintéző kurzusok vezető szerepét magyarázza, hogy a két képesítés együttes megszerzésére igény mutatkozik a piaci szereplők körében. "A két munkakör már nem válik el élesen egymástól, mint korábban" - mondta Tóth Réka, a Perfekt Zrt. oktatási szakértője.Napjainkban külön toplistát készítenek a nők körében népszerű OKJ-s képzésekről. Ez nem véletlen: nagyjából kétszer annyi nő jelentkezik OKJ-s oktatásra, mint férfi. A nők szívesen szereznek pénztárkezelő, valutapénztáros, illetve logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítést. A nők között sokan jelentkeznek OKJ-re 17-18 évesen. A férfiaknál a 35-44 éves korosztályból pedig többen ülnek vissza az iskolapadba, hogy újra "piacképesek" legyenek.Az OKJ-s képzések palettája folyamatosan bővül. Már az alkalmazás - és mobilfejlesztői OKJ-s végzettséget adó tanfolyamok is megjelentek a hazai felnőttképzési piacon. Persze, minél több képzés indul, annál nehezebb választani. Oktatási szakemberek szerint fontos szempont, hogy olyan foglalkozás elsajátítása mellett tegyük le a voksunkat, amely valóban érdekel bennünket.A hiányszakmáknak is szükséges utánanézni. Hiába érdekes egy-egy képzés, ha nehéz elhelyezkedni a képesítéssel. Igaz, ma már meglehetősen rövid azoknak a munkaköröknek a lajstroma, ahol nem lasszóval keresik az új kollégákat.Szintén előre tisztázni kell, hogy az oktatási költség mit tartalmaz. Netes fórumok szerint a fizetős képzések előnye, hogy rugalmasabbak, mint az államilag támogatottaké. Sok felnőttképzőnél elérhetők kedvezmények, akár részletfizetési lehetőség, valamint más szolgáltatások (szakkönyv, e-tananyag, vizsgafelkészítés) is. Mielőtt jelentkeznek, ezeket a szempontokat mérlegeljék a döntés előtt.