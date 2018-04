Jön az Inovell 13! A magyar buszgyártás megyei zászlóshajója új buszt dob piacra

ide kattintva. A 6. Busexpóról rengeteg fotót, köztük csodálatos veteránjárművekről készült felvételeket, tekinthetnek meg

A Kravtex-Kühne csoport csapata a legnagyobb hazai busz-seregszemlén (b-j): Könczöl Krisztián, Dr. Krankovics István, Tormássy Attila, Horváth Tamás, Németh Szabolcs, Karakai Bálint, Szollár Zsuzsanna, Süli Csaba, Szivák Zsolt, Csőre Frigyes és Nagy János.

Amióta a kormányzat meghirdette a hazai buszgyártást ösztönző tervet két éve, egyre több új magyar busz szállítja az utasokat országszerte. A hazai buszgyártás zászlóshajója a Kravtex-Kühne Csoport. A győri és mosonmagyaróvári telephellyel rendelkező megyei cég az elmúlt másfél évben több mint 500 új busz adott át a Volánoknak. A helyközi buszközlekedésben már minden negyedik jármű szűkebb pátriánkban készült.A megyei cégcsoport a hazai buszpiac további növekedésére számít. "2 milliárd forint összértékű építési- és gyártástechnológiai fejlesztést valósítunk meg, teljes egészében saját forrásból" - hangsúlyozta Tormássy Attila marketingkommunikációs vezető. Jelenleg több mint ötszázan dolgoznak a Rába- és Lajta-parti városban, a minőségi munkaerőt jelentő szakemberek alig cserélődnek."A mosonmagyaróvári gyártócsarnok 4000, a győri autóbusz összeszerelő üzem 1000 négyzetméterrel bővül, ezzel jelentősen nő a vázgyártás, illetve az összeszerelés rendelkezésére álló gyártóterület. Az 1879-ben épült, ipartörténeti jelentőséggel bíró, legutóbb 101 éve átépített mosoni öntöde korszerűsítését is elkezdjük. Első lépésként itt új indukciós kemencét állítanak üzembe" - közölte Tormássy Attila. Emellett a cégcsoport több 100 millió forint értékben stratégiai gépbeszerzéseket valósít meg.A legnagyobb érdeklődést az övezte Zsámbéken, hogy csatasorba állít-e új buszmodellt a Kravtex-Kühne Csoport? A válasz igen, hamarosan piacra dobják az Inovell 13 méteres változatát. "Városi testvére", a 13 méteres Econell CiTY tavaly debütált a Busexpón. A gyártó szerint ez a jármű az elmúlt egy évben Tatabányán bebizonyította, hogy alkalmas az alacsony kihasználtságú viszonylatokon közlekedő, 16,5 méteres csuklós buszok kiváltására.A szóban forgó busz a magas ülésszám és a nagy utaskapacitás kombinációját nyújtja. 37+1 ülés elhelyezése esetén 115+1 fő a busz teljes befogadóképessége. Számos 16,5 m és 18 m-es csuklós buszban kevesebb ülés található, mint a 13 méteres Econell CiTY-ben.Zsámbékon elhangzott: az összes említett "jó tulajdonságot" okos mérnöki megoldások segítségével átültetik az elsősorban rövidebb távolságokra kalibrált buszokra. Az biztos, hogy egy sorral több szék kap majd helyet a 12 méteres változathoz képest. Növelik a csomagteret is az új Inovellekben.A speciálismár beépített biztonsági elemek (többek közt radaros vészfék-asszisztens, sávelhagyást figyelő rendszer) az utasokat is szolgálni fogják a helyközi és távolsági járatokon. Utóbbi nem elírás: úgy tervezik az Inovell 13-at, hogy akár 200-250 km-es utakon is be lehessen vetni a járműveket.