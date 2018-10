Idén véget ér a megameló, 2019-ben újabb nagy felújítás startol az M1-esen

Óvatosan közlekedjenek! Pár napja is dolgoztak éjszaka a Közút komáromi mérnökségének munkatársai az M1-esen. Fotó: Magyar Közút

"Az M1-es autópálya három sávossá bővítése 2021-ben kezdődhet meg. A bővítési munkálatok idejére akciótervet dolgoztak ki a forgalom könnyítésére" - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a napokban.

"A Győr felé vezető oldalon megújultkm-szelvények közötti etap, július eleje ótaközött történik korszerűsítés. Utóbbi ütemterv szerint halad, a november közepére tervezett befejezés tartható, jelentős csúszással nem számolnak a kivitelező szakemberei" - kezdte Pécsi Norbert Sándor. A Magyar Közút szóvivője hozzátette: az útépítők úgy dolgoznak, hogy a sztráda 2x2 sávja a járművezetőké maradt.A 12 km-es útszakasz felújítása során eddig 20 ezer tonna aszfaltot építettek be, 10 ezer tonna útburkolat még vár a sztrádára. Körülbelül 70 ezer tonna aszfaltot dolgoznak az M1-esbe idén. Mivel a külső sávban rengeteg kamion halad, értelemszerűen ez az M1-es leggyengébb része.Az "országutak királyai" maximum 40 tonnát nyomhatnak. Az óriási súlyterhelést mennyire vették figyelembe a külső sávnál? - kérdeztük. "Modern, környezetbarát technológiával, helyszíni remix munkákat végeztek. Így az útalap újrahasznosításával korszerűsödött a külső sáv. A szükséges helyeken a földműveket is erősítették" - hallottuk.A 12 km-rel nem zárul hazánk fő közlekedési tengelyének modernizációja. "Az M1-es 43 km-es szakaszát érinti a következő felújítás. Erről az ütemről augusztus végén jelent meg a kormányhatározat, az előkészületek nyár végén útnak indultak" - jelentette ki Pécsi Norbert Sándor. Cél, hogy 2019 végéig befejeződjön ez az ütem Budapest és Tatabánya között. Ennek költsége 25 milliárd forint lesz. A jövőben is alapelv lesz, hogy 2x2 sáv rendelkezésére álljon az útmunkák idején.A közismert "nagy munkák" mellett helyi javítási feladatok is történtek az autópályán idén. Ennek során eddig 7000 tonna aszfaltot használtak. Érdekesség, hogy a komáromi és a bicskei üzemmérnökség - amikor, csak lehet - éjszaka végzi a javításokat."Kérjük, ne csak nappal, éjszaka is figyelmesen közlekedjenek az M1-esen, mivel akkor is találkozhatnak üzemeltetési és fenntartási munkákat végző brigádokkal. A munkatársaink biztonsága a közlekedők kezében van" - hangsúlyozta Pécsi Norbert Sándor.Kisebb csoda, hogy az M1-es "nagygenerálja" során eddig nem volt súlyos baleset. Tragédia az MO-son történt: a Közút munkatársát teherautó gázolta halálra május végén.