Figyelmeztetés: szél és hó - Soprontól Győrig havazik, nedvesek az utak, baleset Győrben - fotók

Kedd 7.40 - Útállapot reggel 7 órakor

Ön mit tapasztalt? Havazik? Küldjön fotót: tudosito@kisalfold.hu

Kedd 6.40 - Útállapot



Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére kedd éjfélig

10.50 - Győr-Moson-Sopron megye - 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Korábban - Érkezik a hó

Országszerte borult, felhős az idő. A Dunántúl északi, északnyugati és déli részén, valamint az ország északkeleti területein szállingózik, helyenként esik a hó, mennyisége elenyésző, Miskolc térségében viszont 1-4 cm között van a kialakult hóréteg. Elszórtan esik, vagy szemerkél az eső.A gyorsforgalmi utak, a fő- és mellékutak burkolata többnyire vizes, nedves, illetve sónedves, csak Vasvár és Lenti térségében, valamint az ország délkeleti részében találhatók száraz útszakaszok.Országszerte borult, felhős az idő. Mosonmagyaróvár és Emőd térségében havazik. A Nyugat- Dunántúlon és a Közép-Dunántúl nyugati részein szállingózik a hó. Észak-Magyarországon illetve az Észak-Alföldön esik, vagy szemerkél az eső, havas eső. A gyorsforgalmi utak, a fő- és mellékutak burkolata vizes, nedves, illetve sónedves.A látási viszonyok kielégítőek.Jellemzően szélcsend van, vagy gyenge a légmozgás, de a Dunántúlon és a keleti országrészben élénk, Fertőszentmiklós, Nyíregyháza valamint Keszthely környékén erős széllökésekre lehet számítani.Országszerte borult, felhős az idő. A Dunántúl északi, északnyugati részén, valamint az ország északkeleti területein szállingózik, helyenként esik a hó, mennyisége elenyésző. Elszórtan esik, vagy szemerkél az eső.A gyorsforgalmi utak, a fő- és mellékutak burkolata vizes, nedves, illetve sónedves. A látási viszonyok kielégítőek.Országszerte borult, felhős az idő. A Nagykanizsa - Debrecen vonaltól délre elvétve még szemerkél az eső de attól északra jellemzően esik és szemerkél az eső. Északnyugaton Fertőszentmiklós és Mosonmagyaróvár térségében szállingózik a hó, valamint az északkeleten Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is szállingózik a hó. Szikszó közelében havazik.A gyorsforgalmi utak, a fő- és mellékutak burkolata vizes, nedves vagy a síkosság mentesítésben kiszórt só hatására sónedves. A látási viszonyok kielégítőek de a Mecsekben és térségében ködfoltok nehezítik a közlekedést. Helyenként 100 méter alá esik a belátható útszakasz hossza - közölte az útinform.Országszerte borult, felhős az idő. A Nagykanizsa -Debrecen vonaltól délre elvétve még szemerkél az eső de attól északra jellemzően esik és szemerkél az eső. Északnyugaton Fertőszentmiklós és Mosonmagyaróvár térségében szállingózik a hó, valamint az északkeleten Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is szállingózik a hó. Szikszó közelében havazik - közölte kedden reggel az útinform.A gyorsforgalmi utak, a fő- és mellékutak burkolata vizes, nedves vagy a síkosság mentesítésben kiszórt só hatására sónedves.A látási viszonyok kielégítőek de a Mecsekben és térségében ködfoltok nehezítik a közlekedést. Helyenként 100 méter alá esik a belátható útszakasz hossza.SZÉL A Nyugat-Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések (ált. 60-70, ÉK: néhol ~75-80 km/h is) kísérik az északi, északkeleti szelet.KIS MENNYISÉGŰ VEGYES CSAPADÉK Az esőt előbb az ország északi felén, estétől mind több helyen délen, délkeleten is nagyrészt gyenge intenzitású havas eső, havazás váltja fel. Éjfélig a délkeleti megyék kivételével általában lepel - 2, 3 cm friss hó hullhat. A magasabban fekvő részeken (kb. 200-250 m felett) kb. 3 - 12 cm hó becsülhető, de a legmagasabb hegycsúcsainkon (főként az Északi-Középhegységben) akár 15 cm-t elérő vagy meghaladó hótakaró is kialakulhat. Az esetlegesen lehulló hó síkvidéken késő délutánig olvadni fog vagy elolvad, majd kora estétől egyre nagyobb területen fagypont alá csökken a hőmérséklet.Az előrejelzések alapján Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye főleg magasabban fekvő, hegyvidéki területein jelentősebb mennyiségű friss hó hullhat. Ezen kívül a következő napokban avárható még számottevő havazás, az ország többi területein csak kisebb, lepel vastagságú hótakaró alakulhat ki. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a következő napokban is 12 órás váltott műszakokban dolgoznak majd a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon, de a közlekedőknek érdemes lesz fokozott óvatossággal vezetniük az intenzívebb havazásban érintett területeken.A meteorológiai előrejelzések alapjána Zemplénben, illetve aés Kőszegi-, majd általában az Északi-középhegységben az esőt havas eső, hó váltja fel, sőt a Zemplén és a Bükk egyes részein átmeneti ónos csapadék sem kizárt. Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén hétfő késő estétől síkvidéken is havazásba válthat az idő. Az intenzívebb havazásban érintett területeken, főleg az Alpokalján, a Bakonyban, a Mátrában, a Bükkben és a Zemplénben alakulhat ki jelentősebb mennyiségű friss hó hétfő estétől szerda reggelig.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a következő napokban is 12 órás, váltott műszakokban, 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat és annak koordinációját. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint az egyes útszakaszok forgalomnagysága és az úthálózatban betöltött szerepük szerint látják el: először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást, ezt követik a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése. A téli üzemeltetési rend bevezetése, vagyis november 10-e óta egyébként országosan közel 2100 tonna útszórósót és csaknem 81 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a téli feladatok végzése során a közútkezelő munkatársai. A havazás előtt a lehetséges helyszíneken a megelőző sószórást is elvégzik a szakemberek, ugyanakkor ezt a folyamatos esőzések nehezítik, mivel a kijuttatott preventív szóróanyagot a csapadék lemossa a burkolatról.A szakemberek arra figyelmeztetik az autósokat, ha még mindig nem tették meg, akkor a nyári gumijukat mindenképpen cseréljék téli közlekedésre alkalmas abroncsokra. A téli gumik tapadása ugyanis nagyságrendekkel jobb, téliesebb útviszonyoknál így az autók féktávjának hossza, és ezzel együtt a balesetek kockázata is csökkenthető.A közlekedők az intenzívebb havazásban érintett területeken várhatóan hosszabb menetidővel számolhatnak, ezért érdemes lesz időben elindulniuk, utazás előtt pedig hasznos, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu oldalon tájékozódnak az aktuális út- és látási viszonyokról, valamint forgalmi helyzetről. A friss baleseti és torlódással kapcsolatos hírek itt érhetőek el: https://utinform.hu/hirek/balesetek-torlodasok-rendkivuli-kozlekedesi-esemenyek-2. Míg reggel 5 és este 22 óra között, nagyjából 3 óránként a következő linken országos, átfogó összesítéseket olvashatnak a közlekedők az időjárási helyzethez kapcsolódó útállapotokról: https://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018.