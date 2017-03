Veronai buszbaleset: alvászavarral kezelték a sofőrt

– Körülbelül három héttel ezelőtt, a Szinyei Merse Gimnáziumban találkoztunk mi, szülők, a buszt és a sofőröket biztosító cég ve­zetőjével, Czakó Tiborral. Az apropó az volt, hogy a férfi akkor azt kérte, alkossunk perközösséget, és pereljük be együttesen az olasz autópálya-kezelőt, mert úgy gondolja, a korlát okozta a tragikus végeredményt – mondta kollégánknak a neve el­hallgatását kérő jelenlévő - írja a BorsOnline A megbeszélés egy másik résztvevője, Szendrei Mónika, aki lányát, Esztert vesztette el, így folytatta:– Ebbe azonban nem va­gyunk hajlandók belemenni, mert más a véleményünk. Főleg miután ott, a helyszínen megjelent szülők és körülbelül hat-hét ügyvéd előtt elhangzott Czakó úr szájából, hogy a sofőrt korábban alvászavarral kezelték, és neki tudomása is volt erről. Ám mégis megkapta a vezetéshez szükséges orvosi papírokat. Kérdem én, még ha egészségileg rendben is volt a sofőr, munkaadója miért engedte őt ilyen hosszú útra, tudván, hogy mi a baja? Miért? – fakadt ki a Borsnak az édesanya, aki felháborítónak tartja, hogy a busztársaság vezetője még mindig nem írta alá a hozzájárulását ahhoz, hogy az olasz jogrendszer alapján állapítsák meg a családok kártérítését.