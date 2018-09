Tuzson: egyszerűsítik és elektronizálják a közigazgatási ügyintézést

A közigazgatási rendszer fejlesztésével gyorsabb, egyszerűbb, egységes és jó minőségű ügyfélkiszolgálás valósulhat meg; a következő évben 700 ügytípus egyszerűsödik vagy szűnik meg - közölte a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára kedden Zalaegerszegen.



Tuzson Bence a Zala Megyei Kormányhivatal, az egész országra kiterjedő, ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztését szolgáló projekt nyitórendezvényét megelőzően, sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy hét megyei kormányhivatalban indultak olyan, a közigazgatást egyszerűsítő és egységesítő, illetve elektronizáló fejlesztések, amelyek a teljes rendszerre kiterjedő eredményeket hoznak.



Zalában csaknem hatmilliárd forintos európai uniós forrásból valósul meg az ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztését szolgáló projekt, amely lehetővé teszi majd például a mobiltelefonos ügyintézést is.



Az államtitkár arra is kitért, hogy a kormányhivatali rendszerben intézhető 2500 ügytípus között 700 olyan van, amit szeretnének egyszerűsíteni vagy megszüntetni, még a közigazgatási bírósági rendszer 2020-ra tervezett indulása előtt.



Tuzson Bence úgy fogalmazott: a zalai fejlesztési projekt az egész magyar közigazgatásról szól, megteremti a hátterét annak, hogy erősödjön Magyarországon az elektronikus ügyintézés. Olyan tudástárat hoznak létre, amely egységesíti az országban az eljárások menetét, hogy az ország bármelyik kormányhivatalában ugyanazt a magas szintű szolgáltatást kapják meg az állampolgárok.



A tudástár két lábra támaszkodik: az ügyintézők részletes tájékoztatóhoz jutnak a kormányablakokban intézhető mintegy 2500 ügytípus kezeléséről, az ügyfelek pedig arról kapnak közérthető információt, hogy miként intézhetik az egyes ügyeiket.



Hozzátette: nagyon sok olyan ügytípus van, ami feleslegesnek látszik, például meg lehet szüntetni egyes bejelentési kötelezettségeket, illetve egyszerűsíteni lehet a hivatalokon belüli többszörös ügyintézéseket. Ezekről a teendőkről még idén kormánydöntés születik, az átalakítással, összevonással vagy megszüntetéssel kapcsolatos jogalkotási munka pedig a jövő év elején megkezdődik.



A közigazgatási bíróságok indulásával az egyfokú ügyintézési rendszer megteremtése a cél, hasonlóan az Ausztriában működő rendszerhez - mondta Tuzson Bence.



Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott arról beszélt, hogy a zalai fejlesztési projekt révén országosan egységesítik az informatikai és létesítményüzemeltetési feladatokat, illetve az állami tisztviselők teljesítményértékelési rendszerét. Olyan mobilapplikációt fejlesztenek, amely telefonról is lehetővé teszi az egyes ügyek elindítását és nyomon követését az állampolgárok részére.



Bővülnek a kormányablakban intézhető ügykörök is, így TAJ-kártya-másolatot, erkölcsi bizonyítványt és európai uniós egészségbiztosítási kártyát is lehet majd igényelni - sorolta a zalai kormánymegbízott.



A sajtótájékoztatón Tuzson Bence arról is szólt, hogy kedden Zalában adják át az országban a tizedik kormányablakbuszt. Az elsősorban a kistelepüléseken élők életminőségét, az állami szolgáltatások elérhetőségét javító, kétfős, mozgó ügyintézési pontokat előre meghatározott időpontokban érhetik el egy-egy település lakói vagy egy nagyobb rendezvény résztvevői. A kormányablakbuszok számát később szeretnék tízről ötvenre növelni.