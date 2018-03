Szijjártó: mindaddig ellenezni fogjuk a migrációs csomagot, amíg a kormány 12 pontja bele nem kerül

Szijjártó Péter tájékoztatta Miroslav Lajcákot arról, hogy a magyar álláspont a leghatározottabban ellentétben áll a migrációs csomag alapvető megközelítésével, tekintve, hogy Magyarország nem ért egyet azzal, hogy a migráció jó és megállíthatatlan jelenség volna, hanem ezzel homlokegyenest ellenkező nézetet képvisel.



"Mi azt gondoljuk, hogy a migráció rossz, és ezt az elmúlt két és fél év európai tapasztalatai tényszerűen alátámasztják" - hangsúlyozta a magyar diplomácia vezetője, hozzátéve: Magyarország visegrádi, egyebek mellett szlovák segítséggel azt is bebizonyította, hogy a migráció megállítható.



Ezek a tények is mutatják, hogy a globális migráció alaptézise hazugság, mivel a migráció nem jó, hanem veszélyes, és nem megállíthatatlan, hanem megállítható - szögezte le Szijjártó Péter.



A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: a legközelebbi áprilisi kormányközi fordulón kifejtik a határvédelem fontosságával kapcsolatos magyar álláspontot, vagyis hogy elfogadhatatlan, hogy a migrációs csomagban továbbra is benne van, miszerint a határsértéseket nem bűncselekményként, hanem közigazgatási ügyként kellene kezelni.



"A mi álláspontunk szerint a határsértés az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, amit egy ország szuverenitásával szemben el lehet követni" - mondta Szijjártó Péter, hangsúlyozva: a nemzetközi közösségnek arra kellene összpontosítania, hogy a határsértéseket minél szigorúbban büntesse, ahelyett, hogy a határsértőket mentegeti.



A magyar diplomácia vezetője egy kérdésre válaszolva elmondta: a téma megítélésében a közép-európai országok álláspontja esik a legközelebb a magyarhoz, az új osztrák kormány is hasonló álláspontot képvisel, valamint azt is látni kell, hogy Olaszországban is azok kapták a legtöbb szavazatot a legutóbbi választáson, akik bevándorlásellenesek, és egyes távol-keleti országok, illetve Ausztrália is sokkal szigorúbb migrációs politikát sürget, mint amely az ENSZ főtitkárának megnyilatkozásából kitűnt. Rámutatott: ezzel szemben áll az ENSZ-bürokraták és a tagországok többségének az az igyekezete, hogy a migráción belüli kategorizálást teljesen eltöröljék.



"Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan, ez ellen többen is felemelték a hangjukat" - mutatott rá Szijjártó Péter.



A miniszter beszélt arról is, hogy az Európai Unióban az Európai Bizottság részéről van egy olyan sajnálatos törekvés, amely azt célozza, hogy az uniós tagállamok ne képviselhessenek saját álláspontot a vita hátralévő részében, az EB azt akarja, hogy az EU mondja ki, hogy már most támogatja a migrációs csomagot.



"Ez nonszensz (...) mivel a hat tárgyalási körből csak kettőn vagyunk túl. Ha az EU most kimondja, hogy támogatja a csomagot (...), akkor gyakorlatilag egy biankó csekket állít ki, ami rendkívül veszélyes" - szögezte le Szijjártó Péter.



A külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban találkozott még Peter Ziga szlovák gazdasági miniszterrel is, akivel infrastrukturális beruházásokról egyeztetett, illetve ellátogatott még a felvidéki magyar párt, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) pozsonyi központjába is.