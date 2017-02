Szijjártó: a magyar kormány patrióta gazdaságpolitikát folytat

A magyar kormány szótárában a patrióta gazdaságpolitika nem negatív kifejezés, mert maga is ilyen gazdaságpolitikát folytat - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, a Pesti Vigadóban rendezett Év befektetője gálán.



Szijjártó Péter a Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hipa) által rendezett gálán kifejtette: az elmúlt egy év alatt gazdasági és politikai szempontból is fontos változások zajlottak. A legjelentősebb politikai változásnak a tavalyi, egyesült államokbeli elnökválasztást nevezte, ahol a választók úgy döntöttek, olyan elnökre bízzák az ország irányítását, aki az eddigieknél jóval patriótább gazdaságpolitikát folytat.



Rámutatott: a magyar kormány ahelyett, hogy siránkozna az amerikai elnök döntései felett, olyan intézkedéseket hoz, amelyek nyomán Magyarország a következő időszakban is versenyképes tud lenni. Ezért vezette be Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját, és csökkentette 27-ről 22 százalékra a szociális hozzájárulási adót, amely jövőre tovább mérséklődhet - mondta Szijjártó Péter.