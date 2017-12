Öt fiatalt vert meg egy román férfi Budapesten, hét és fél évet is kaphat

A román állampolgárságú vádlott 2017. április 1-jén az esti órákban ismerőseivel az I. kerület, Szent Gellért téren található Szent Gellért szobor körkilátójához ment azért, hogy ott közösen italozzanak - áll a Fővárosi Ügyészség sajtóközleményében.



A vád szerint a vádlott később, már ittas állapotban belekötött a szintén a kilátónál tartózkodó öt fiatalból álló társaságba. Odalépett az egyik sértetthez, őt ököllel orron ütötte, aminek hatására a férfi elesett. A földön fekvő sértett a mobiltelefonján értesíteni akarta a rendőrséget, a vádlott azonban megragadta a torkát és néhány másodpercig szorította.



Ezután az öt fiatal azért, hogy elkerüljék a további konfliktust, elindult, a vádlott azonban utánuk ment és mindegyiket ököllel bántalmazta, ennek során a fejüket ütötte olyan erővel, hogy az egyikük az eszméletét is elvesztette. A támadó két sértettől ezután elvette a mobiltelefonját és a náluk lévő készpénzt is.



A bántalmazás következtében két sértett súlyos sérüléseket, orrcsont- és arccsonttörést, valamint egyikük koponyazúzódást is szenvedett. A súlyos sérülések reális esélye a másik három sértett esetében is fennállt.



A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség a férfival szemben többrendbeli súlyos testi sértés, valamint kifosztás bűntette, illetve azok kísérlete miatt emelt vádat, amely bűncselekmények törvény szerinti büntetési tételének felső határa - a bűnhalmazat miatt – hét és fél évig terjedő szabadságvesztés.