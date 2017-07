Orbán: Izrael a 3. legfontosabb befektető Magyarországon

Minden politikai akadály elhárult a magyar-izraeli gazdasági együttműködés útjából - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten, a magyar-izraeli üzleti fórumon tartott záróbeszédében.



Kiemelte: azért találkoztak, hogy a két ország és nemzet történetében új fejezetet nyissanak, a megbeszéléseik a jövőről szóltak.



Az izraeli-magyar gazdasági kapcsolatokról elmondta: Izrael a harmadik legfontosabb befektető Magyarországon, 2014 végén 11 milliárd dollár volt az izraeli befektetések értéke, az összes magyarországi külföldi tőkebefektetés 12 százaléka. Összesen 172 izraeli vállalat 4570 dolgozónak ad munkát Magyarországon, Izrael fontos része a magyar gazdaságnak - húzta alá.



A két ország közötti kereskedelmi forgalom 2016-ban 525 millió dollár volt, ami 2010-hez képest 12 százalékos növekedés.



Közölte, hogy az Eximbank 600 millió dolláros hitelkeretet nyitott a két ország vállalatainak közös projektjei számára.



Orbán Viktor felidézte: az elmúlt években Magyarország rendkívüli megújuláson ment keresztül, a cél a gazdaság megerősítése, befektetőbarát környezet kialakítása, munkaalapú gazdaság létrehozása, és a magyar külpolitika megváltoztatása volt. A kormány bevezette az egykulcsos társasági adót, és egykulcsos szja-t, létrehozták Európa legrugalmasabb munka törvénykönyvét, átszervezték a felsőoktatást, és jelenleg próbálnak áttérni a német típusú duális szakképzési rendszerre.



A 2018-as költségvetést már elfogadták, ebből látható, hogy Magyarország stabil ország, ez a gazdaság számára is fontos üzenet - hangsúlyozta. Magyarország felkerült a járműipari kutatás-fejlesztés, és tesztelés világtérképére - tette hozzá.



Meglátása szerint a világgazdaságban új korszak kezdődött, amiben a siker legfontosabb feltétele, hogy az új technológiákat minél gyorsabban bevezessék a gazdaságba. Orbán Viktor ezt nevezte Izrael és a magyar gazdaság közötti érintkezés legfontosabb pontjának, mivel ebben Izrael kiváló, és Magyarországnak még hosszú utat kell megtennie ehhez. Az új korszakban már nem csak vállalatok, hanem országok is versenyeznek egymással, a kérdés, hogy ki tudja meggyőzni az új technológiát fejlesztő cégeket a beruházások létrehozásáról. Magyarország megértette ezt, de Izrael számai világosan mutatják, hogy nemcsak értik, hanem csinálják is ezt - mondta.



Orbán Viktor kiemelte: Magyarországnak és Közép-Európának jó esélye van, hogy a modern világgazdasági versenyben sikeresek legyen.



Kitért arra, hogy a négy közép-európai ország jelenleg Európa legbiztonságosabb és legdinamikusabban fejlődő régiója, a biztonság a jövőben az egyik legfontosabb gazdasági tényező lesz. A miniszterelnök arra bíztatta az izraeli befektetőket, hogy a jövő jó üzlete lesz befektetni ezekben az országokban.



Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hangsúlyozta: Izrael és Magyarország kormánya minden segítséget megad ahhoz, hogy a két ország cégei sikeresen együttműködjenek. Ismertette: megállapodtak egy közös technológiai fejlesztési munkacsoport létrehozásában, Magyarország és a V4 államok részvételével. Hozzátette, Izrael és Magyarország tanulhat egymástól, és felajánlotta, hogy az informatika területén a V4-ek államaiból és Magyarországról érkező informatikusokat fogadnak ösztöndíjasként, hogy a legfejlettebb kibertechnológiát elsajátítsák Izraelben.



Kijelentette, hogy Magyarország iránt természetes az izraeli vonzódás.



Véleménye szerint egy ország gazdasági fejlődésében a technológiai fejlődés csak a második legfontosabb tényező, az első helyen a szabad piacgazdaság áll. Az államnak, a kormányzatnak lehetővé kell tennie, hogy a szabad piac felé mozduljon el a gazdaság, ebben a környezetben az emberek, a cégek maguk találják meg a gyors fejlődés lehetőségét. Magyarország és Izrael ebben az irányban tevékenykedik, ez segít a két ország cégeinek sikeres együttműködésében - mondta.



Izrael és Magyarország tanulhat egymástól, példaként említette, hogy Magyarország a munkaerő mobilitásában Izrael előtt jár.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy napjaink gazdasági fejlődésében az informatika és kibertechnológia különösen fontos, és az államnak szerepet kell játszani a kibertechnológia biztonságának megteremtésében, fenntartásában. Ez nemzetbiztonsági szempontból is kiemelt szerepet kap - mondta.



A Magyar Nemzeti Kereskedőház szervezésében összesen több mint száz magyar és izraeli cég vett részt a magyar-izraeli üzleti fórumon. A két ország közötti együttműködés a megújuló energia, mezőgazdaság, gépipar, építőipar és a különböző IT-megoldások területén lehet eredményes elsősorban.



