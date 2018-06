MTA-elnök: Semmelweis Ignác sorsa jól példázza a kutatói pálya törékenységét

Semmelweis Ignác sorsa jó példája annak, mennyire törékeny lehet egy kutató pályája, ha a tudományos közösség nem ért meg és fogad el egy új módszert, hanem ragaszkodik a kortárs dogmákhoz - jelentette ki kedden Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) az intézmény elnöke.



Lovász László a Semmelweis Ignác-emlékév angol nyelvű nyitókonferenciáján mondott köszöntőt. Az eseményt az MTA Orvosi Tudományok Osztálya és a Semmelweis Egyetem szervezte. Az MTA-elnök azt mondta, hogy a jelen lévő kutatók közül már biztosan sokan kerültek olyan helyzetbe, amelyben kiderült: egy probléma megoldása lényegesen egyszerűbb, mint azt először gondolták volna.



Ahhoz azonban, hogy valódi változást érjenek el egy jelentős felfedezés során, többre van szükség: az új eljárást nemcsak szakmabéliek egy szűk körének kell elfogadnia, hanem a nagyközönségnek is - fűzte hozzá. Semmelweis Ignác egyszerű választ adott egy tragédiákat okozó problémára. Ma egy tekintélyes egyetem viseli az orvos nevét, a 19. században azonban csupán értetlenséget, sőt támadásokat is kapott. Kollégái ösztönösen elutasították azt, ami ma már egy gyermeknek is nyilvánvaló - hangoztatta Lovász László.



Semmelweis Ignác ideje óta sokat változott a tudományos megközelítés: ma szabályok és módszerek alapján zajlik a munka. Csak a bizonyítékokon alapuló ismeretet tartják tudományosnak - jelezte. Lovász László megemlített egy frissen elindított honlapot, amelynek első cikke a kanyaróval foglalkozik. A védőoltás fontossága messze nem annyira elfogadott, mint amennyire annak lennie kellene - vélekedett. Nem kell magyarázni, mennyire összetett az egészségügyi rendszer.



Az Akadémia éppen ezért fontosnak tartja, hogy legyőzze a 21. század kihívásait, és a tudomány eszközeivel ne csupán az orvosi témákkal birkózzon meg, de a szisztéma egészével - hangoztatta az intézmény elnöke. A Magyar Közlönyben múlt év novemberében jelent meg: a kormány Semmelweis Ignác-emlékévvé nyilvánítja 2018-at, hogy méltó módon emlékezzen meg "az anyák megmentőjéről" születésének kétszázadik évfordulóján.



A kabinet mind az anyaországban, mind a határon túl és diaszpórában élő magyarság körében szorgalmazza olyan rendezvények szervezését, valamint oktatási anyagok készítését, amelyek Semmelweis Ignác munkásságához kötődnek, és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez - írták.



Semmelweis Ignác (1818-1865) a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja. Ő vette észre először, hogy a gyermekágyi láz fertőzés következménye, és a fertőzést az orvos keze terjeszti.