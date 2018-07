Mielőtt szabadságra menne, két hét alatt találkozott a világelittel Orbán Viktor

A kormányfő júliusban mindenkivel találkozott a világ vezető politikusainak elitjéből.Minden bizonnyal még a héten felkerül a magyar kormányfő Facebook-oldalán található szójátékából hiányzó két betű, és a miniszterelnök „VAKÁCIÓ"-ra megy.Orbán Viktor nagy hajrát nyomot pihése előtt, hiszen az elmúlt bő két hétben a világ vezető hatalmainak első embereivel találkozott, ez pedig óriási diplomáciai siker. Ezzel párhuzamosan elhallgattatta a kormányfő azokat a hangokat, akik azzal hozakodtak elő, hogy Magyarország, miként a miniszterelnöke is az utóbbi időben elszigetelődött - írja a Bors Orbán Viktor július 5-én, Erről a találkozóról került fel a kormányfő Facebook-oldalára az első fotó, amely a szójáték első betűje is egyben, az Ó.Másnap Berlinből Szófiába érkezett, ahol részt vesz a Kína–Kelet-Közép-Európa (KKE) együttműködés soron következő csúcstalálkozóján.Kétnapos bulgáriai programja során Orbán ViktorJúlius 9-én Ankarában, majd 10-én már Emmanuel Macron francia elnök társaságában nézte meg a Franciaország– Belgium világbajnoki mérkőzést Szentpéterváron.Ezután következett 11-én Brüsszelben a NATO-csúcs, amelyen többek között Donald Trump amerikai elnök is részt vett.Múlt vasárnap pedig Moszkvában, a Kremlben, ahol a futball-vébéről, energetikai beruházásokról és a gazdasági együttműködésről tárgyaltak egymással.A szójáték jelenleg a KÁCIÓ-nál tart.Orbán Viktor miniszterelnök ma délutánOrbán Viktor delegációjának a magyar kormány négy minisztere is tagja – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A tájékoztatás szerint csütörtök délelőtt kerül sor a két miniszterelnök négyszemközti megbeszélésére, majd a plenáris tárgyalás következik.