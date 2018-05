Megalakult a Jobbik parlamenti frakciója, Gyöngyösi Márton a frakcióvezető

Mirkóczki Ádám közölte, hogy Gyöngyösi Márton munkáját két általános frakcióvezető-helyettes - Volner János és Farkas Gergely - mellett további három frakcióvezető-helyettes és egy frakcióigazgató segíti. Utóbbi Bana Tibor lesz, aki alapvetően adminisztratív feladatok lát majd el.



Az MTI kérdésére elmondta, hogy a parlament alelnökének Sneider Tamást jelölik.



Gyöngyösi Márton közölte, hogy a nemzetbiztonsági bizottság elnökének Mirkóczki Ádámot, míg a vállalkozásfejlesztési bizottság elnökének Z. Kárpát Dánielt jelölik. Hozzátette, további hét alelnököt is jelölnek a bizottságokba.



Mirkóczki Ádám kérdésre elmondta: Vona Gábor "nem veszi át" a mandátumát, Janiczak Dávid ózdi polgármester viszont igen, és 30 napja lesz arra, hogy a polgármestersége miatti összeférhetetlenséget megszüntesse, parlamenti mandátumát visszaadja. Megjegyezte, hogy a Jobbik országos listája alapján automatikusan feltöltik a parlamenti helyeket a soron következő két jelölttel, vagyis Rig Lajossal és PotocskánéKőrösi Anitával.



A Parlament épülete köré az alakuló ülésre felállítani tervezett kordon elbontásáról azt mondta: szerintük rossz üzenet, ha a kormány, amely ekkora felhatalmazást kap, "az őket tapsoló emberek véleménye mellett az őket okkal kritizáló emberek véleményének nem ad teret". Úgy vélte, sem rendőrségi élőlánccal, sem kordonnal a Kossuth teret lezárni nem lehet, ezért az akció élére állnak, a hozzájuk csatlakozókat pártállástól függetlenül örömmel veszik.



Mirkóczki Ádám kiemelte, hogy sem a május 12-ei tisztújítás, sem személyi kérdések, sem Vona Gábor további sorsa nem volt napirenden. A lemondott pártelnök ügyvezető elnökként részt vett a frakcióülésen, de "két lépés távolságot tart a Parlamenttől és a pártpolitikától is".



Kérdésre megjegyezte: nem fél attól, hogy olyan pártvezetés alakul meg, amely mandátumok visszaadására,képviselők visszahívására kéri fel az érintetteket. Nem tart attól sem, hogy az új pártvezetés alapjaiban rengeti meg a párt politikáját vagy a frakció összetételét.



Gyöngyösi Márton hangsúlyozta: 26 fővel megalakult a 2018-as Országgyűlés legerősebb ellenzéki frakciója, amely elsők között hozott döntést arról, hogy a Jobbik tovább halad a nemzeti-néppárti úton, ezt a pozíciót őrzi. A választási kampányban megfogalmazott programjukat és a rájuk szavazó 1,3 millió választópolgárt az Országgyűlésben és az utcán is képviselni kívánják - fűzte hozzá.



Kiemelte: azon lesznek, hogy konstruktív ellenzékként a nemzet javát szolgálják. Minden javaslatukkal a néppárti jelleget kívánják erősíteni és "az elszegényedő, elvándorláson gondolkodó, teljes lecsúszásba tendáló néprétegeket" felkarolni - tette hozzá.