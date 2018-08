Már tudja a rendőrség, hogy ki a kőbányai orálfantom

Az egész országot megbotránkoztatta az a felvétel, ami néhány napja kezdett terjedni a közösségi médiában. Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt : egy földön fekvő, látszólag bódult állapotban lévő férfihoz lopakodott oda egy srác hajnali háromkor a X. kerületi Liget térnél.A trikót, rövidnadrágot viselő fiatal letérdelt, a kezét az alvó férfi nemi szervére helyezte, majd simított is egyet rajta. Végül lejjebb kuporodott és orálisan esett neki „partnerének". A meghökkentő jeleneteket egy térfigyelő kamera is rögzítette - idézte fel a lap.A lap megkeresésére a a BRFK Kommunikációs Osztálya arról számolt be, hogy sikerült beazonosítani a videón szereplő személyeket, akikkel szemben közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak. Sőt mi több, a térfigyelő kamera kiszivárogtatása kapcsán a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője feljelentést tett az ügyészségen - írják