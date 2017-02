Lázár - Ma Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa

Az elmúlt öt év egyik legkomolyabb kormányzati eredménye a közbiztonság javulása - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Olvasókörben tartott fórumán mintegy százfős hallgatóság előtt. Hozzátette: a következő választási kampány nem a közbiztonságról fog szólni, ellentétben 2010-el.



Míg 2006 és 2010 között radikálisan romlott a közbiztonság, azóta csaknem felére esett vissza az elkövetett bűncselekmények száma - jelentette ki. Az elmúlt években ötezer rendőr állt szolgálatba, most pedig további háromezer határrendész kezdi el munkáját. Három év alatt 50 százalékkal emelkedik a rendőrök fizetése, emellett jelentősen sikerült javítani a felszerelésükön is - hangsúlyozta.



Kiemelte, hogy országszerte jelentősen javult a közlekedésbiztonság is, néhány esztendővel ezelőtt évi 1200-1300 halálos baleset történ az országban, a KRESZ szigorításának és az útfelújításoknak köszönhetően ez 6-800-ra mérséklődött.