Lássuk, milyen idővel köszönt ránk az Újév

Éjszaka az ország nagy részén változóan felhős lesz az ég, az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében többfelé köd képződik, ott szitálás előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű.



Hétfőn északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek, északkeleten, északon, valamint délnyugaton, nyugaton eső, zápor is kialakulhat.



Napközben északkeleten feloszlik a köd, de párás marad a levegő. Reggelig a déli, délnyugati szél megélénkül, a Dunántúlon néhol meg is erősödik, majd hétfőn a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz helyenként erős.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 7 és 12 fok között alakul, de északkeleten csak 3, 6 fok valószínű.



Az új év első napjaiban sem várható lehűlés: néhol a leghidegebb órákban is fagypont feletti, napközben többfelé 10 Celsius-fok körül lesznek a maximumok. Emellett a héten többször várható csapadék, eső, néhol hó is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



A tartós, sűrű köd veszélye miatt a fővárosra és Pest, továbbá három északkeleti megyére figyelmeztetést adott ki Újév napjára a meteorológiai szolgálat. Azt írták: vasárnap estétől elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben, az Alföld északi peremén kiterjedtebb, máshol (Alföld, Kisalföld, Baranya) foltokban sűrű köd várható. Néhol szitálás is előfordulhat fagypont közeli hőmérséklet mellett. Hétfőn napközben mindenhol - legkésőbb az Északi-középhegység térségében - javulnak a látási viszonyok, megszűnik a köd, de estétől ismét növekszik a ködhajlam.



Az előrejelzés szerint hétfőn, január elsején a köd feloszlása utána is párás marad a levegő. Csak rövid napos időszakok lehetnek, északkeleten, északon, valamint délnyugaton, nyugaton eső, zápor is kialakulhat. Helyenként megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű. Napközben általában 7-12 fokig, de északkeleten csak 3-6 fokig melegszik a levegő.



Kedden is megerősödik a szél és eleinte többfelé, délután a Dunától keletre lehet eső. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű, a nappali maximumok 3-8 fok között alakulnak.



Szerdán reggel a Tiszántúlon még lehet néhol eső, majd átmeneti szünet után délután nyugat felől egyre többfelé újra elered az eső, az Északi-középhegységben havas eső, hó is lehet. A szél megerősödik, az Alpokalján viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 3, napközben plusz 2-9 fok között alakul a hőmérséklet.



Csütörtökön reggel még több helyen, egyre inkább keleten eshet az eső, az ország északkeleti harmadán havas eső, hó is, napközben már csak néhol lehet zápor, esetleg hózápor. Emellett erős, helyenként viharos lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 5-10 fok között valószínű.



Pénteken helyenként - főleg reggel, kora délelőtt - ködre is számítani lehet. Elszórtan eső, északkeleten havas eső, a hegyekben havazás is kialakulhat. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között várható. Napközben többnyire 6-11, északkeleten 2-5 fokig melegszik a levegő.



Szombaton a szélcsendesebb tájakon - főként északkeleten - tartósabban is megmaradhat a köd, vasárnap napos, illetve a kevésbé szeles tájakon erősebben felhős, ködös időre van kilátás. Csapadék egyik nap sem valószínű. A minimumhőmérséklet szombaton és vasárnap jellemzően mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul, de vasárnap a szeles tájakon 6-7 fok körüli értékek is lehetnek. A nappali maximumok mindkét nap 8-13 fok között alakulnak, de a felhős tájakon, illetve az ország északkeleti harmadán csak 3-6 fokig melegedhet a levegő.