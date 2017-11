Kerényi szerint ami történt, az egy "közös megegyezés alapján történő valami" volt

"Ez egy szimpatikus fiatal táncos volt, természetesen homályosan emlékszem az eseményekre, mert 23 év nagy idő. Nagyon furcsa, hogy ő 23 év után jelentkezik egy ilyen történettel. Amit elmond, annak van alapja, de az én emlékezetem szerint nem pontosan így történt, és nem pontosan ez történt. De ez tulajdonképpen mindegy, mert ez csak egy vita lenne. A tény, amit ő alapvetően elismer, az arról szól, hogy ez egy közös megegyezés alapján történő valami volt két felnőtt ember között. Tulajdonképpen neki ezt bármikor joga lett volna abbahagyni, amit abba is hagyott, az ő saját elmondása szerint" - ezt nyilatkozta azKerényi.A rendező azt is hangsúlyozta, hogy Maros Ákos sem minősítette az elfenekelést szexuális zaklatásnak. Kerényi ezt követően párhuzamba állította a vállfázást azzal, hogy az edzők is keményen bánnak a növendékeikkel.Keró bár azt mondta, nem emlékszik - csak homályosan - arra, hogy mi is történt ott, de abban biztos, hogy nem pontosan az zajlott le, amit Maros állít.Az ATV Egyenes Beszéd című műsorábana 23 évvel ezelőtt történtekről Maros Ákos. Állítása szerint az igazgató nagyon megharagudott rá egy késés miatt Szegeden, amikor a Szegedi Szabadtéri Játékokra próbáltak, aztán este felmentek a kollégium egyik szobájába, ahol a rendező eltorlaszolta az ajtót egy iskolapaddal, majd azt mondta neki, vegye le a nadrágját és az alsónadrágját. Ezt már nem teljesítette, de így is nagy erővel hármat vert a fenekére, és azt mondta neki: ha akar, sírjon nyugodtan, ez is a megtisztulás része.Az interjú után kedden Kerényi Miklós Gábor a FacebookonAz Operettszínház a hétfői interjút követően kedden azonnali hatállyala munkavégzés alól Kerényi Miklós Gábort a Budapesti Operettszínház Igazgatósága, aki korábban már kérte nyugdíjazását.