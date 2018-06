Januárban 2,7 százalékkal emelik a nyugdíjakat

Az előterjesztés indokolásában azt írták: a nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülése érdekében a kormány célja a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése mellett 2019-ben is, hogy az elért gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesülhessenek.



Közölték továbbá: a kormány az időskori biztonság megteremtése miatt továbbra is garantálja a nyugellátások értékállóságát az inflációt követő nyugdíjemeléssel, és az eredményes gazdaságpolitikának köszönhetően megteremti a lehetőséget - a GDP-növekedés tervezett mértékének figyelembevételével - nyugdíjprémium kifizetésére, továbbá a nők családban betöltött szerepe elismeréséül változatlanul biztosítja a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nőknek - életkortól függetlenül - az öregségi nyugellátás igénybevételének lehetőségét.



A kormány a szociális hozzájárulási adó nyugdíjalapot megillető részéből és a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékból az idei hatályos 1963 milliárd forintnál kevesebb, csaknem 1930 milliárd forinttal kalkulál. Ugyanakkor a biztosított által fizetett nyugdíjjáruléknál az idei 1300 milliárd forint helyett 1458 milliárd forint bevétellel számolnak jövőre. Az egyszerűsített foglalkoztatás utáni köztehernél az idei, 15 milliárd forintot meghaladó bevételhez képest jövőre 20 milliárdra számít a kormány.



Az öregségi nyugdíjra szánt összeg nagyobb a jövő évre tervezett büdzsében az ideinél, 2669 milliárd helyett 2773 milliárd forint. A nők korhatár előtti nyugellátására szánt keretösszeg az idei 260 milliárd forint után jövőre is hasonló, csaknem 259 milliárd forintos lesz.



A hozzátartozói nyugellátások közül az árvaellátásra szánt idei 32,5 milliárd helyett kevesebbet, 30 milliárdot fordítanak, özvegyi nyugellátásra ugyanakkor az idei 348 helyett 357 milliárd forint jut.



A nyugdíjprémium céltartaléka jövőre mintegy 25 milliárd forint lesz.



Varga Mihály pénzügyminiszter a nap folyamán sajtótájékoztatón azt mondta: a nyugdíjak a kormány vállalásának megfelelően megőrzik reálértéküket. Hozzátette: mivel jövőre 2,7 százalékos inflációval számolnak, így a nyugdíjakat is ilyen mértékben emelik. Amennyiben a gazdasági növekedés 3,5 százalék felett lesz, amire a tárcavezető szerint jó esély van, a nyugdíjasoknak prémiumot fizet a kormány, ahogy azt tavaly is megtette. Újságírói kérdésre elmondta: 2011 és 2017 között a nyugdíjak reálértéke 10 százalékkal nőtt.