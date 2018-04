Huszonegy évvel ezelőtti emberölési ügyet derítettek fel Békés megyében

Egy huszonegy évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság gyanúsítottját azonosította a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, amely jövő hétfőn nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt vádemelési javaslattal továbbítják az ügyet a megyei főügyészséghez.



Kis Péter, a megyei rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese és Tóth Csaba, a bűnügyi osztály vezetője az ügyről szerdán, Békéscsabán tartott sajtótájékoztatón elmondta, a jelenleg 51 éves, Békés megyei férfi 1997. január 1-jén rablási szándékkal tört be egy békéscsabai, Orosházi úti raktárépületbe, egy ott dolgozó barátjától ugyanis tudta, hogy rendszeresen nagy mennyiségű készpénzt tartanak a helyszínen. Egy maroklőfegyverrel megfenyegette az ott tartózkodó raktárvezetőt, de mivel az nem akarta átadni neki a pénzt, többször meglőtte.



Zs. Róbert 2,5 millió forintnak megfelelő német márkát és schillinget vitt el a helyszínről, menekülés közben azonban elhagyott egy maszkot. Azt a nyomozók már 1997-ben megtalálták, ám a szakértői módszerek csak 2016-ban fejlődtek olyan szintre, hogy abból DNS-nyomot tudtak kinyerni, így jutottak az elkövető nyomára a rendőrök. Kis Péter elmondta, egy embert már 1997-ben gyanúsítottként hallgattak ki az ügyben, a maszkot az FBI is megvizsgálta akkor, ebből azonban az derült ki, hogy nem az az ember követte el a gyilkosságot.



Hozzátette, az ügyet 2008-ban ismét megnyitották, ám eredményre akkor sem jutottak. Tóth Csaba az MTI kérdésére válaszolva úgy fogalmazott, nyomasztotta őket ez az ügy, ezért vették elő ismét 2016-ban, amikor a szakértői technika fejlődése nyomán sikerült a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézetben DNS-mintát találniuk a maszkban. Így jutottak a jelenleg is jogerős büntetését töltő Zs. Róbert nyomára, aki először tagadta a gyilkosságot.



Kihallgatták azonban a barátait, így megtudták, hogy 1996 szilveszterének éjjelén többen tervezték el a rablást, de a társai végül visszaléptek, így a raktárépületbe már csak egyedül a férfi ment el. A szembesítés során, 2017. március 8-án a gyanúsított részletes beismerő vallomást tett.



Tóth Csaba elmondta, a pénz egy részéből a férfi egy autót vett, amelyet az anyja nevére íratott, a többit rövid időn belül felélte. Kis Péter közölte, a gyanúsított több bűncselekményért is felelős, ezért volt meg a DNS-mintája a rendőrségi adatbázisban, ám ilyen súlyú más bűncselekményt nem követett el.



A főkapitány-helyettes kitért arra, annak idején a férfi egyik orosházi ismerőse segített eltüntetni a gyanúsított támadáskor viselt ruháját és megsemmisíteni a fegyverét egy nádas területén, amelyet azóta feltöltöttek, átalakítottak, emiatt a bűnjeleket nem találták meg. A "segítővel szemben büntetőjogi felelősséget már nem lehetett megállapítani" - mondta.