Halad a magyar haderőfejlesztés

Dinamikusan halad a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztés program végrehajtása, történelmi időszak ez a Magyar Honvédség életében - mondta a honvédelmi miniszter csütörtökön Szolnokon, a Visegrad 4Sight 2018 V4-es különleges műveleti gyakorlat sajtónyilvános napján. Simicskó István az MH 86. Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázison, ahol jelképesen átadott tizenkét speciális járművet, azt mondta: a biztonságért nap mint nap tenni kell.Példaértékűnek nevezte a visegrádi együttműködés országainak (Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország) együttműködését. Kiemelte, a visegrádi négyek NATO-szövetségesként is együtt dolgoznak az Európai Unió biztonságáért, együtt védelmezik a határaikat, együtt vannak ott különböző válságövezetekben, különböző missziókat látnak el, mindenhol a stabilitást, a békét szolgálva.

Egymást erősítjük, egymás mellett állunk ki, mindenféle bajjal, mindenféle veszéllyel szemben.

- fogalmazott. A miniszter fontosnak nevezte, hogy a békét szerető nemzetek egymás mellé sorakozzanak fel, kiálljanak egymás mellett és meg is védjék egymást. A Visegrad 4Sight 2018 V4-es különleges műveleti gyakorlat is azt mutatta, hogy a katonák kiválóan együtt tudnak működni - mondta, egyúttal gratulált minden résztvevőnek. Simicskó István szólt arról, hogy a különleges tudásra hihetetlenül nagy szükség van számos, "leplezett veszéllyel teli világunkban", ezzel emberek életét menthetik meg. Hangsúlyozta, hogy tovább szeretnék erősíteni a különleges tudást a magyar honvédségen belül.A fejlesztési célok között szerepel, hogy 2026-ra a magyar honvédség ténylegesen professzionális hadsereg legyen - mondta. A miniszter megköszönte az amerikaiaknak, hogy segítik a magyar honvédség fejlesztését. Az eseményen Simicskó István jelképesen átadott tizenkét Polaris MRZR 4 típusú járművet. Elmondta: az amerikai-magyar együttműködés keretében az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár olyan új eszközökkel gazdagodik, amelyek elősegítik a mobilitást és a hatékony feladatvégrehajtást.Benkő Tibor vezérkari főnök a bemutatott gyakorlatot kiválónak értékelte, azt mondta, a katonák "harcedzett fiatalok, akik kiváló felkészültségükről tettek tanúbizonyságot". Mint mondta, nagyon eredményesen kamatoztatható az a tudás, képesség, amelyre Irakban, Afganisztánban szert tettek, "ha a helyzet úgy kívánja". Ez a felkészültségi szint garancia arra, hogy akár Magyarországon, akár máshol a világban, ahol a béke megteremtéséért és megtartásáért szolgálnak a katonák, eredményesen végezhessék feladataikat - tette hozzá.Fontosnak nevezte, hogy ha a katonákat műveleti területre, misszióba küldik, akkor a felkészítésük és kiképzésük után a legkorszerűbb, legjobban alkalmazható felszerelésekkel és eszközökkel lássák el őket. Kitért arra, hogy új, önkéntes tartalékos rendszert kezdtek el szervezni. Megjegyezte: a gyakorlatban önkéntes, tartalékos katonák is részt vettek, akik szabadidejüket a "haza szolgálatába állítják", ezért elismerés és megbecsülés jár nekik. A cél, hogy egy 30 ezer katonából álló aktív állomány mögött egy 20 ezres tartalékos állomány legyen - közölte a vezérkari főnök.A Polaris MRZR 4 ultrakönnyű, négy-hat ember szállítására alkalmas, terepjáróképességgel rendelkező jármű. Jól használható felderítési, járőrözési feladatokra, csörlővel és úgynevezett infrasugárvetővel felszerelt, ejtőernyővel is kijuttatható a helyszínre, alkalmas géppuskák, aknavetők, páncéltörők szállítására is. Több mint húsz ország hadserege használja. Az eseményen bemutatták a P-07, P-09, BREN 2 és SCORPION EVO 3 típusú fegyvereket is, amelyeket Magyarországon fognak gyártani.