Gyurcsány: lehet, hogy sok a zászló, de egy tábor

A Demokratikus Koalíció azt javasolja, hogy a jövő évi parlamenti választáson minden egyéni választókerületben csak egy baloldali jelöltet állítsanak.



A párt elnöke a DK szombati tisztújító kongresszusán úgy fogalmazott: megértették, hogy Botka László vezetésével az MSZP önálló pártlistán fog indulni. Emellett viszont "lehet, hogy sok a zászló, de egy tábor", ezért egy egyéni jelöltnek kell indulnia minden választókerületben - mondta Gyurcsány Ferenc.



A pártelnök kijelentette, a tényeket tudomásul veszik, nincs harag, nincs sértődöttség vagy féltékenység. Hozzátette, neki viszont az is a felelőssége, hogy képviselje azt a félmillió embert, aki hisz abban, amiről a DK beszél és erről a felelősségről nem mond le.



Arra kell törekedni, hogy a kormány érezze, vele szemben egy olyan jól szervezett demokratikus sokaság áll, amelyik megmutatja az egység erejét, de a maga színes belső világát is - közölte Gyurcsány Ferenc, aki beszédében a jövő évi választást sorsfordítónak nevezte, aminek az a tétje, hogy romlásból virágzásba fordítsák Magyarországot.



Romlás van ott, "ahol a többségnek kuss a neve", ahol a hatalmon lévők legfontosabb jellemzője, hogy törvényesen lopnak, ahol százezrek és milliók úgy érezhetik, hogy nem részei a hazának - sorolta. Romlás van ott, ahol gyerekek százezrei éheznek, az állam saját törvényeivel kényszerít embereket, hogy a minimálbérnél kevesebbért gürcöljenek, ahol a miniszterelnök "butaságból, cinizmusból és talán történelmi tudatlanságból" etnikai homogenitásról beszél. Romlás van ott, ahol egy vidéki városban nem választanak meg egy jó nevű színházigazgatót, mert a hatalomnak nem tetszik, ahol a hatalom a legfontosabb kérdésekben nem meri megkérdezni polgárai véleményét és ha ez ellen a polgárok fellázadnak, a hatalom elmenekül - jelentette ki.



Fontos, hogy az ország lakóit ne válassza el áthághatatlan szakadék - folytatta beszédét Gyurcsány Ferenc. Az erőszakkal tett egyenlőség viszont szolgasághoz vezet - jelentette ki, hozzátéve: ezért nem hisz a vagyonegyenlőségben, mert az egyik ember tehetségesebb, szorgalmasabb, ügyesebb a másiknál, ezt pedig honorálni kell.



Az alapjövedelemről úgy vélekedett, hogy ha az életből, a boldogulás motivációjából elvész az erőfeszítés, akkor nem előre fognak haladni, hanem egy helyben toporogni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene segíteni a bajban lévőknek, ezért azt kell kérni, hogy a havi fél vagy egymillió forint felett keresők fizessenek valamivel több adót - tette hozzá.



A kormányzatról azt mondta, hogy "ellopták az országunkat, lopják mind a mai napig, szerintem gyalázat ami történik". Hangsúlyozta, nem akarja, hogy valakik úgy gondolják, hogy "mi alattunk boszorkányüldözés lesz. Mi nem boszorkányokat üldözünk, hanem tolvajokat, ez a különbség".



A DK-ban vannak azok, akik közreműködtek mindannak a megteremtésében, ami 2002 után jó és maradandó volt - fogalmazott Gyurcsány Ferenc. Szavai szerint ők adtak nyugdíjkorrekciót, ők adtak először ingyen tankönyvet és étkezést, tisztességes munkát a minimálbérért. Eközben felépítettek és felújítottak sok száz iskolát, rendelőt és kórházat - mondta. Aki ezt ki akarja dobni az ablakon, csak azért mert nem elég erős hozzá, hogy szembeszálljon a mai kormány hazug valóságértékelésével, az elveszi az életük egyik legsikeresebb darabját, amikor Magyarország sikeres volt - szögezte le.



A DK álláspontja nem változott, mert a demokraták között van különbség és vita, de közös történelmi felelősségük, hogy "visszabillentsük a történelmi időt a maga helyére" - emelte ki. Ehhez képest az lenne a fő vita tárgya, hogy melyikük mit tett 2002-ben vagy 2007-ben, melyikük családját hogyan gyalázták meg korábban - kérdezte a pártelnök. A DK az együttműködés pártján áll, "türelmünk van, de az idő elfogyott" - összegzett.



Gyurcsány Ferenc arra is kitért, hogy örül a Momentum Mozgalom megjelenésének és sikerének. Hozzátette, hogy ez a kihívás nem árt a demokratikus ellenzéknek, mert lehet, hogy őket is jobb munkára fogja ösztönözni. A népszavazási kezdeményezés megmutatta, hogy mi az az eszköz, amivel a hatalmat két választás között is meghátrálásra lehet kényszeríteni - folytatta, egyúttal azt javasolta mindenkinek, hogy helyben és országosan is "bombázzák" a hatalmat népi kezdeményezésekkel.



A párt korábban már közölte, hogy Gyurcsány Ferencet újraválasztották miniszterelnökké, szombat délután viszont a további tisztviselőket is megválasztják a Millrnárison tartott rendezvényen.