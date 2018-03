Fazekas: 2020 után is erős marad pénzügyileg a közös agrárpolitika

Fazekas Sándor, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a Szövetségben a magyar mezőgazdaságért gazdafórum előtti sajtótájékoztatón felidézte, hogy az uniós agrárminiszterek hétfőn Brüsszelben elnökségi következtetéseket fogadtak el a közös agrárpolitika jövőjéről.



Elmondta: az agrárminiszterek tanácsa többségének - 23 tagállam, köztük Magyarország - álláspontját tükröző elnökségi következtetések az agrárpolitika ambiciózus céljai mellett a megfelelő nagyságú költségvetésre is javaslatot tesznek.



Hozzátette: jelenleg a 2020 utáni közös agrárpolitika jogi kereteinek kialakítása zajlik, ami befolyásolja az agrártámogatások nagyságát is. Közölte, a dokumentumba sikerült beépíteni a januárban Budapesten elfogadott V4 nyilatkozatban foglaltakat.



Kiemelte: nagy jelentőségű, hogy a tagállamok támogatták az egységes területalapú támogatási (SAPS) rendszer továbbvitelét. Ez a támogatási forma olyannyira sikeressé és elfogadottá vált, hogy mára a nyugat-európai országok nagy része is a SAPS rendszert szeretné használni - tette hozzá.



Hangsúlyozta: az uniós miniszterek döntő többsége egyetértett abban, hogy a termeléshez kötött támogatásokat 2020 után tovább kell vinni és bővíteni. A magyar földműveseknek érdeke, hogy az érzékeny, különösen az állattartáshoz kapcsolódó ágazatok továbbra is kiemelt, külön támogatásban részesüljenek - mondta.



A hétfői tanácsülés eredményének nevezte, hogy az uniós vidékfejlesztési programba nem került be az az előírás, hogy a migrációval összefüggésben is fel lehessen használni az agrártámogatás forrásait.



Elmondta, eredményesek voltak a megbeszélések az édesvízi aquakultúra támogatásáról, az édesvízi haltartásról, illetve a közös agárpolitikában megújul az Európai Unió halászati politikája is. Fazekas Sándor kiemelte: Túrkeve az elmúlt három-négy évben eredményesen fejlődött, több mint 3 milliárd forint értékű fejlesztés érkezett a városba. Az SMR autóipari vállalat mintegy 400 új munkahelyet hoz létre a Nagykunságban, Túrkevén - hangsúlyozta. A miniszter fontosnak tartja, hogy április 8-án olyan döntés szülessen, amely biztosítja a további fejlődést a városban.



Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje, választókerületi elnöke elmondta, a Mezőtúr és Túrkeve közötti 12,5 kilométeres útszakasz 677 millió forintból újul meg, a munkálatok április 3-án kezdődnek Mezőtúr belvárosában. Hasonlóan a Túrkeve és Kuncsorba közötti út nagy részéhez, amely 3,2 kilométeren, 185 millió forintból korszerűsödik, a beruházás május 2-án indul Kuncsorbától. A tervek szerint nyáron már elkészülnek a beruházások - közölte.



Vida Tamás, Túrkeve polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta: a mintegy 8 ezer 800 lakosú településnek nagyon fontos a magyar kormány által 2,2 milliárd forinttal támogatott SMR autóipari beruházás. Hozzátette, a tervezett fejlesztések biztonsággal csak akkor valósulhatnak meg, ha Fidesz-KDNP kormányzata lesz Magyarországnak a választások után is.