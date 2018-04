Ez a hatmilliót érő dohány már nem kerül a piacra

Hatmillió forint értékű dohányterméket találtak a pénzügyi nyomozók Monokon, egy másik ügy miatt tartott házkutatáskor, az illegális készletet lefoglalták - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sajtóreferense csütörtökön az MTI-vel.



Kovács Dorina tájékoztatása szerint a NAV munkatársai egy konkrét céghez kapcsolódó iratokat kerestek, amikor feltűnt nekik, hogy a házban lakó férfi ideges, és szinte túlzottan is együttműködő a nála lévő iratok átadásában, igyekszik szabadulni a számára kínos szituációból.



A nyomozók átvizsgálták a ház összes helyiségét és az autót, és csaknem 350 kilogramm vágott dohányra és 250 doboz külföldi cigarettára bukkantak. Emellett ismert márkájú cigarettás dobozzá hajtogatható nyomtatott kartonokat és ötven grammos dohánytasakokat is találtak.



A férfi beszámolt arról, hogy a szállításhoz ő zacskózta a dohányt fél kilogrammos adagokba.



A megrendelők és a megbízók kilétének felderítése még most is tart.



A férfit gyanúsítottként hallgatták ki orgazdaság bűntette miatt.