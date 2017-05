Eltört a keze, miközben halálra verte vitapartnerét

Halált okozó testi sértés megalapozott gyanújával folytatott eljárást egy 27 éves ausztrál férfi ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya.H. Johnathan 2016. március 25-én hajnalban egy VII. kerületi Hostelben szólalkozott össze egy 46 éves új-zélandi férfival. A vitatkozás tettlegességig fajult. A megalapozott gyanú szerint az ausztrál fiatalember ököllel többször megütötte az új-zélandit. A bántalmazást akkor is folytatta, amikor a másik már a földre került. A férfi olyan erővel ütötte vitapartnerét, hogy a saját keze is eltört.Az új-zélandi férfi halálát másnap délután a Hostel egyik alkalmazottja jelentette be a rendőrségre.A két külföldi nem ismerte egymást, az ausztrál munkát vállalni jött, az új-zélandi pedig turistaként volt Magyarországon.A feltételezett elkövetőt a rendőrök egy budapesti kórházban fogták el, ahova a törött keze miatt ment be. A 27 éves férfit előállították és gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették.A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya a nyomozást befejezte, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek.