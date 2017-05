Botka Lászlót választották az MSZP miniszterelnök-jelöltjének

Az MSZP kongresszusa megválasztotta a párt miniszterelnök-jelöltjének Botka László szegedi polgármestert - jelentette be az ellenzéki párt elnöke szombaton Budapesten.



Molnár Gyula közölte, a 292 küldöttből 280-an szavaztak a kormányfőjelölti posztra egyedül aspiráló Botka Lászlóra.



A pártelnök kongresszusi beszédében azt mondta, a 2018-as választás tétje: Orbán Viktor vagy Európa.



Értékelése szerint a Fidesz becsapta az országot, eldobta a konzervatívok minden becsülendő értékét. A nemzeti büszkeségből cinizmus és arrogancia lett, a múlt értékeinek képviseletéből urak és szolgák rendszerének építése, az európaiságból keleti diktátorok felé fordulás - tette hozzá.



Elmondta, a keresztény értékekből gyűlöletszítás, a mértékletességből végtelen korrupció lett.



Molnár Gyula azt mondta, az MSZP nem egy szűk elit, a kevesek, hanem sokak érdekében fog kormányozni. Közölte, a tehetősebbektől több felelősséget, hozzájárulást várnak, és ebből azokon segítenek, akik nehezebb körülmények között élnek.



Rögzítette: azt kell elérniük, hogy az MSZP újra Magyarország legerősebb pártja legyen, és azért kell dolgozniuk, hogy az ország újra igazságos, élhető, nyugodt, európai ország legyen, és hogy a következő miniszterelnököt Botka Lászlónak hívják.



Az MSZP elnöke szerint ma még nagyon sokan úgy gondolják Magyarországon, hogy az MSZP is része a problémának, ezért a következő időszak politikai irányának azt nevezte, hogy világossá tegyék: Magyarország egyetlen igazi problémája Orbán Viktor, és a megoldás csak az MSZP-vel képzelhető el.



Molnár Gyula azt mondta, hadat üzennek mindazoknak, akik gyűlöletet keltenek, akik korlátozzák a sajtó szabadságát, akik megpróbálták korlátozni a civilek működését, akik rasszizmusról, antiszemitizmusról, a nők iránti ellenszenvről beszélnek.



Ezeket az eszméket akkor lehet megállítani, ha igazi szociáldemokrata kormány fog kormányozni, és Magyarország bent marad az EU-ban - hangoztatta.



Elmondta, a demokratikus ellenzéki pártoknak, a szakszervezeteknek, a civileknek, az értelmiségnek hamarosan állást kell foglalniuk. Ha abban bíznak, hitüket, szabadságukat megőrizhetik Orbán újabb négy éve alatt, akkor nemcsak nagyon naivak, hanem a Fidesz szekerét tolják - mondta.



Szerinte mostantól nem az a kérdés, mit tesznek mások a Fidesz-kormány lebontásáért, hanem hogy "te mit teszel azért, hogy ez a hatalom 2018-ban megbukjon és a politika szemétdombjára kerüljön". "Aki nincs velünk, az velük van" - hangoztatta.



Hozzátette, az MSZP nem csak magának választott miniszterelnök-jelöltet, világos ajánlatot tett a partnereknek és az országnak. Ennek az ajánlatnak a részeként - folytatta - készen állnak lemondani önállóságuk egy részéről, előjogokról, programpontokról, körzetekről, de csak akkor, ha a cél a győzelem.



Molnár Gyula úgy fogalmazott csak azokkal tudnak együttműködni, akik 2018-ban két vállra akarják fektetni a Fidesz hatalmat.



Botka László és saját keresztnevére utalva elmondta, a Gyula vezeti a csatában a csapatokat, jelentése törökül fáklya, a László jelentése hatalom és dicsőség.



Én készen állok arra, hogy vezessem a csapatokat a csatában és fáklyaként világítsak a hatalom és a dicsőség felé Botka Lászlónak - mondta.



Az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerint a 2018-as választás az elégedett és az elégedetlen szavazók között fog eldőlni.



Botka László szegedi polgármester szombaton, Budapesten pártja kongresszusán elmondott beszédében azt mondta, a jövő évi választás előtt mindenkinek fel kell tennie a kérdést: elégedett-e Magyarország helyzetével. Aki elégedett annak Orbán, aki elégedetlen annak pedig Botka a választása - tette hozzá.



Úgy fogalmazott: nem elég az, ha ő maga "felszántja a pályát", ha "gőzhengerként" a falon is átmegy, ha a legjobb kormányprogramot teszi le az asztalra. Minden baloldali, minden demokrata, minden elégedetlen támogatására, szavazatára szükség van - hangsúlyozta.



Botka László beszédében magát olyan csapatjátékosként jellemezte, aki győzelemre vezetheti Magyarországot, ha a választók bíznak a baloldal eszméjében: az egyenlőségben és igazságosságban. Kiemelte, egy olyan új Magyarországot építenek, amelyben a "kisember is ember, a gondolat, a szólás, a tett ismét szabad".