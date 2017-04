Botka: az emberek döntő többsége kormányváltást akar

Az emberek döntő többsége kormányváltást akar - összegezte országjáró körútjának tapasztalatait az MSZP miniszterelnök-jelöltje csütörtök délután Debrecen főterén.



Botka László mintegy 250 híve előtt azt mondta: több mint tízezer emberrel foghatott kezet a 19 megyét érintő országjáráson. A találkozók fontos üzenete, hogy "jövő ilyenkor le tudjuk és le is fogjuk váltani a Fideszt" - mondta.



"Most telt be a pohár" - utalt a szocialista politikus az elmúlt hetek tüntetéseire, majd hozzátette: "a Fidesz hülyének néz bennünket, elég volt, le kell váltani őket".



Orbán Viktor politikáját úgy foglalta össze: a jelenlegi miniszterelnök annak ellenére, hogy az országnak most nincs természetes ellensége, újabb és újabb ellenségeket kreál, háborút folytat ellenük, hogy aztán megvédje az országot. Botka László az ilyen kreált ellenségek között említette Brüsszelt, a Heineken sört, a CEU-t, a civil szervezeteket és azt a "sok ezer kilométerre lakó 87 éves öregembert", aki a kormány szerint megkeseríti a magyarok életét.



"A magyar emberek legnagyobb baja a kormányzati hazugságokon kívül az igazságtalanság" - jelentette ki Botka László országjáró körútja utolsó állomásán hozzátéve: igazságtalanság a kormányzati politikában, az egészségügyben, az oktatási rendszerben, a munkahelyeken.



"Az ország európai, demokratikus, igazságos politikáért kiált" - tette hozzá.



Kiemelte: Magyarországon az emberek, a családok több mint 50 százaléka vagyontalan, legfeljebb a lakása az övé, de nincs megtakarítása, s ha baj van, döntenie kell, hogy kenyeret vagy gyógyszert vegyen. További 45 százalék akinek emellett van autója, s némi megtakarítása van, és csupán 5 százaléka a magyar háztartásoknak, akik az európai szintű középosztályhoz tartoznak - sorolta a Szeged polgármesteri székét is betöltő ellenzéki politikus.



Ezen a helyzeten csak erős baloldali kormány változtathat, "Tegyünk igazságot! Fizessenek a gazdagok!" - utalt körútja szlogenjére.



Botka László a szerinte igazságtalan választási rendszerre utalva megismételte azt a többször hangoztatott álláspontját, miszerint "az összefogás szükséges, de nem elégséges feltétele a választási győzelemnek".



Kijelentette: vissza kell szerezni annak a több százezer választónak a bizalmát, akik az elmúlt években elfordultak a baloldaltól.



Országjáró körútján Zalától Szabolcsig, Baranyától Borsodig, Somogytól Hajdú-Biharig azt tapasztalta, egyre többen visszaadják a bizalmat a baloldalnak - mondta.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke a debreceni utcafórumon másfél hónapos országjáró körútjuk tapasztalatát összegezve azt mondta, "az embereknek elegük van a Fideszből, elegük van abból, ami ebben az országban történik". "2018 a változás éve lesz Magyarországon" - tette hozzá a pártelnök.



A két politikus beszéde közben a rendezvénytől 15-20 méterre egy nagyméretű molinón az volt olvasható: "Fizessen a gazdagok: Gyurcsány, Botka".