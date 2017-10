Benyújtotta a kormány a felsőoktatási törvény módosítását

Trócsányi László igazságügyi miniszter elmondta, a módosítás meghosszabbítja azt a határidőt, ameddig a külföldi felsőoktatási intézményeknek teljesíteniük kell magyarországi működésük feltételeit



A felsőoktatási törvény tavaszi módosítása kiszámítható, világos és mindenki számára teljesíthető feltételeket határozott meg - jelentette ki a miniszter.



Trócsányi László hozzátette: a feltételek minden Magyarországon működő és működni kívánó felsőoktatási tevékenységet végző külföldi intézményre, így az amerikai Central European Universityre (CEU) is vonatkoznak.



Ezáltal biztosítható a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények átlátható működése - tette hozzá a miniszter.



Trócsányi László jelezte: a kormány a törvényjavaslat benyújtásáról szóló döntése meghozatalakor figyelembe vette azt is, hogy voltak olyan felsőoktatási intézmények, amelyek a rendelkezésre álló idő alatt teljesíteni tudták a számukra előírt új feltételeket.



Utalt arra, hogy a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg a magyar kormány és Maryland állam közötti megállapodást kihirdető törvény. Ez lehetővé teszi a szintén amerikai McDaniel College Budapest további működését.



Trócsányi László kitért arra, hogy az eddig előírt, 2018. január 1-jei határidő látható módon elegendő volt azon Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények számára, amelyek "a felesleges politikai vita és konfliktus helyett a megállapodást érdemben keresték".



A miniszter elmondta, a kormány a megoldásban hisz, és figyelemmel van arra, hogy más Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézményekkel, így többek között az amerikai CEU-val, még nem zárultak le a tárgyalások.



Közölte azt is, hogy a kormány döntése meghozatalakor megfontolta a Magyar Rektori Konferencia (MRK) javaslatát is a feltételek teljesítésére előírt határidő meghosszabbítására. Jelezte, az MRK ezen javaslatát a Velencei Bizottság jelentésében kifejezetten üdvözölte.



Trócsányi László emlékeztetett, hogy a Velencei Bizottság javaslata világossá tette, hogy a felsőoktatási intézmények szabályozása nemzeti hatáskör. Hozzátette: a bizottság jelentésének egyik pontja szerint a vizsgált szabályok a jövőre nézve minden európai standarddal összhangban állnak, és legitim módon szolgálják a felsőoktatási intézmények átláthatóságát és azok magas színvonalú működését.



"Magyarország ugyanakkor nem tudja elfogadni, hogy ezeket a szabályokat a már működő felsőoktatási intézményekre ne kelljen alkalmazni, hiszen éppen ez az értelmezés eredményezne diszkriminatív helyzetet" - mondta a miniszter.



Közölte: a kormány meggyőződése, hogy a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények, ha akarják, teljesíteni tudják a számukra előírt feltételeket, és bízik abban, hogy a mostani törvényjavaslattal meghatározott új határidő elegendő idő lesz a feltételek teljesítésére valamennyi érintett, még az amerikai CEU számára is.



Hozzátette: az Európai Bizottsággal folytatott, a magyar kormány részéről teljes mértékben jogi, szakértői jellegű vitának tekintett párbeszéd folyamatban van, ezért a kormány bízik abban, hogy a kötelezettségszegési eljárás során felhozott jogi érveket a bizottság érdemben megfontolja.



Ha az Országgyűlés elfogadja a módosítást, akkor 2018. január 1-je helyett, 2019. január 1-jéig kell az egyetemeknek megfelelni a felsőoktatási törvény tavaszi módosításában előírt feltételeknek.