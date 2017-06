Bekeményített a BKV az orosz metrók ügyében

Tájékoztatásuk szerint, a BKV elnök-vezérigazgatója tárgyalásokat folytatott a Metrovagonmas vezetésével, és, a műszaki állapotok elfogadhatatlanságára, és azonnali intézkedések megtételét kérte az orosz társaságtól. Emellett közvetlenül is felhívták a Metrovagonmas anyavállalata vezérigazgatójának figyelmét a kialakult helyzet súlyosságára ésA BKV emellett bejelentette, hogy, mivel a meghibásodások mértéke már a menetrendszerű utasforgalom lebonyolítását is veszélyeztetheti.Közölték továbbá, hogy, késedelmi és hibás teljesítési kötbért is bejelentenek és a garanciális jogokat is érvényesítik. Ha a Metrovagonmasnak rövid időn belül nem sikerül jelentős javulást elérnie a szerelvények megbízhatóságában,, amelyek minden következményét az orosz gyárra hárítják.

A vonatok napi rendszerességgel vesznek részt a hármas metróvonal forgalmában, azonban műszaki megbízhatóságuk a BKV számára elfogadhatatlanul alacsony.. Ezek javítása 1-2 óra alatt elvégezhető, azonban a forgalom lebonyolítását, így utasainkat nagymértékben zavarja - közölte a BKV.főpolgármester a kezdeti hibák után azt mondta, azok elkerülhetetlenek a felújított szerelvények esetében is. Március végén közölte, akkor lesz baj, ha egy hónap múlva is vannak hibák a vonatokkal.