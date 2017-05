Balog Zoltán szerint Európában a baloldalnak van szüksége a migránsokra

Kulcsfontosságú az európai keresztény értékek és hagyományok védelme, nincs szó egy másik kultúra elítéléséről, de "Istentől rendelt kötelesség a mieink megvédése" - mondta a migráció témakörét érintve az emberi erőforrások minisztere szerdán Szentesen, a nemzeti konzultációról szervezett országjárás keretében tartott fórumon.



Balog Zoltán hangsúlyozta: az ember először felelős a családjáért, aztán a településéért, az egyházáért és a nemzetéért. Ezért épültek a kerítések, "nem pedig azért, mert bárkit is gyűlölnénk" - jegyezte meg.



Hozzátette: nem arról van szó, hogy az emberek elmenekülnek egy háború elől, és amikor befejeződik, hazatérnek. Ugyanakkor hangsúlyozta, soha nem állították, hogy minden migráns terrorista, de nem kell bizonyítani - tette hozzá -, hogy a bevándorlási hullám óta a terrorizmus nő Európában.



Megjegyezte azt is: a nyugat-európai választási trendek alapján látható, hogy a baloldalnak van szüksége azokra a migránsokra, akik állampolgárságot kapnak, "mert először rájuk fognak szavazni, utána megalapítják a saját pártjukat". Balog Zoltán felháborítónak tartja, hogy "azok az országok helyeznek nyomás alá, hogy fogadjunk be szegény menekülteket, amelyek mindkét oldalon finanszírozzák a fegyveres konfliktust".



Kijelentette: napjainkban 5. és 6. századi templomokat bombáznak le, szétvernek keresztény közösségeket, lemészárolják ezeket az embereket, elkergetik a szülőföldjükről. Ezek a keresztények vissza szeretnének menni a saját szülőföldjükre, ehelyett Európába érkezésüket követően muszlimokkal zárják össze őket, akik elől menekültek - mondta.



Balog Zoltán a fórumon kitért arra, hogy a szerdai kormányülésen Magyarország népesedési helyzetéről volt szó. Megjegyezte: 2010-ben 900 milliárd forintot fordított az ország a családokra, most pedig 1900 milliárdot, a GDP 4,7 százalékát.



Kiemelte: ezzel első helyen áll Magyarország Európában. Az a cél, hogy minél több gyermek szülessen - mondta, hangsúlyozva, hogy ezért is fontos a családi adókedvezmény. Szólt arról, hogy a házasságkötések száma 2002 és 2010 között 27 százalékkal csökkent, azóta 45,8 százalékkal nőtt, Európában egyedülálló módon.