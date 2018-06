Az 5-ös, 6-os és a Skandináv lottón is elvitték a főnyereményt a múlt héten

A héten elsőként az a szerencsés fogadó örülhetett, aki aszerdán. Nyereménye kicsit több, mint 136 millió forint.Jött a szombat, és az ötös lottó, aholaz, aki mind az öt számot eltalálta. Szombaton a Jokeren is volt egy óriási nyeremény: a telitalálat 128 milliót hozott valaki konyhájára. Az 1,6 milliárdos főnyeremény egyébként az ötös lottó történetében a 21. legnagyobb elvihető pénz volt.Vasárnap a hatos lottó tette fel a koronát a hétre:, ami az egyetlen telitalálatos szelvényért járt.Ha még azt is hozzátesszük, hogy a Szerencsejáték Zrt. nyereményjegyzéke szerint a totó szerdai fordulójában is volt egy 13+1 találatos fogadás (ami 10 millió forintot ért), és a Luxor szombati sorsolásán a két telitalálat egyenként közel 3,3 millió forintot fizet, igazán szerencsés hete volt néhány embernek.