Alapítványokon keresztül ad hatmilliárdot menzafejlesztésre a kormány

Több mint háromszáz pályázó összesen hatmilliárd forint támogatást nyert el menzafejlesztésre - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Novák Katalin azt mondta, a fejlesztésre azért van szükség, hogy a gyermekeknek ne csak otthon, hanem a bölcsődében, az óvodában, az iskolában is egészséges étkezést biztosítsanak.



Az államtitkár közlése szerint az egy pályázó által elnyerhető 10-20 millió forintból felszereléseket vagy bútort éppúgy vehetnek, ahogy tankonyhát vagy konyhakertet is kialakíthatnak, vagy éppen ivókutat szerezhetnek be, hogy a gyerekek ne cukros üdítőket igyanak.



Megjegyezte, azért iskolákhoz kapcsolódó alapítványokat támogatnak, mert ezekben minden érintett fél képviselteti magát.