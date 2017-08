A kormány nem enged a kvótaügyben

Kecsmár Krisztián kiemelte: Magyarország korábban megtámadta a kvótahatározatot az EU bírósága előtt, ebben az eljárásban szeptember elején lesz ítélet, ezért kérdéses, hogy miért kellett elindítania a bizottságnak a kötelezettségszegési eljárást a kvótahatározat be nem tartása miatt az ítélet bevárása nélkül.



A bizottság véleményére adott válaszában a kormány kifogásolta a kettős mérce és a szokatlanul rövid határidők alkalmazását - mondta az államtitkár.



Kifejtette: a kettős mércét azért említette válaszában a kormány, mert annak ellenére, hogy szinte egyetlen tagállam sem tartja be a kvótahatározatot, csak hárommal szemben indult eljárás. Azok a tagállamok sem hajtják végre a határozatot, amelyek megszavazták azt, vagy a kvótaperben ellenérdekű félként léptek be, ellenük mégsem indul semmilyen eljárás - mutatott rá.



Az államtitkár kitért rá: a kormány kifogásolja továbbá, hogy sürgősségi eljárás keretében folyik a kötelezettségszegési eljárás, és bár egy lassan két éve elfogadott, két évig alkalmazandó határozatról van szó, csak most indult eljárás annak be nem tartása miatt.



Kecsmár Krisztián hangsúlyozta: a kormány elkötelezett, hogy a választók akaratát érvényesítse. A nemzeti identitás, szuverenitás vagy az egyenlő elbánás elve pedig olyan alapértékek, amelyekre az unió építkezik - közölte.