17 jó tanács a rendőrségtől a szilveszteri szórakozáshoz + videó

A rendőrség a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és az Országos Mentőszolgálattal közös sajtótájékoztatót tartott szerdán. Az esemény célja a szilveszteri tűzijátéktermékek és egyéb pirotechnikai eszközök balesetmentes, biztonságos használatának ismertetése, hogy szilveszterkor se váljon senki lakástűz, égési sérülés áldozatává.Ezek a – sok esetben súlyos – balesetek odafigyeléssel és a jogszabályok betartásával elkerülhetőek!1. Tűzijátékterméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva vásároljon!2. Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá!3. Olvassa el a használati útmutatót, és mindig tartsa be az abban foglaltakat!4. Ne szerelje szét, vagy alakítsa át a termékeket!5. Ügyeljen a biztonságos indításra! Használjon szúrólángot adó gázgyújtót, vihargyufát, esetleg flambírozó (karamellizáló) pisztolyt.6. A termékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású. Ezeket beltérben soha ne működtesse!7. Kézben tartva ne működtessen el tűzijáték terméket, és ne hajoljon fölé!8. Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságot!9. A tűzijáték-rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrja be a földbe, hanem stabilan álló csőből indítsa, mely lehet egy üres pezsgősüveg is! Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítson.10. A kisebb telepet támassza meg oldalról téglával, esetleg egy másik teleppel.11. A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltókészülék – de minimum egy vödör víz –, hiszen az ördög sosem alszik!12. Tudatmódosító szer hatása alatt ne működtessen tűzijátéktermékeket!13. A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigye vissza a vásárlás helyére!14. A petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára tiltott!15. Vetőcsöves (golyós) bomba birtoklása és felhasználása csak pirotechnikusnak engedélyezett.16. Vigyázzon arra, hogy az Ön szórakozása ne veszélyeztessen másokat (személyeket, állatokat), tárgyakat, épületeket, a természeti környezetet!17. A házi kedvenceket tartsa bezárva, mert a robbanáskor hirtelen keletkező nagy erejű fény- és hanghatások sokkszerűen érhetik a szabadon lévő állatokat!