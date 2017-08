Szijjártó: az európai járműipar egyik zászlóshajója Magyarország

Az európai járműipar egyik zászlóshajójának nevezte Magyarországot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap, és megjegyezte, hogy az ágazat termelési értéke új rekordra emelkedik az idén, meghaladja a 8000 milliárd forintot.



A Hungaroringen tartott eseményen Kelet-Magyarország egyik legmeghatározóbb logisztikai szolgáltatója és fuvarozó vállalata, a Révész Group és a DAF bejelentette, hogy a szolgáltató 370 új DAF kamiont szerez be. A Révész Group tulajdonosa, Révész Bálint pedig átvette a 370 kamiont jelképező kulcsot.



A miniszter szerint a bejelentés is mutatja a magyar gazdaság fejlődési potenciálját, hiszen a gazdaság egyik legfontosabb kérdése, hogy a termékek hogyan jutnak el "A" pontból "B" pontba, amihez logisztikai vállalatokra és infrastruktúrára van szükség. Hozzátette: ha egy ország logisztikai képességei nőnek, az egyben jelzi a komoly gazdasági bővülési kilátások meglétét is.



A diplomáciai vitára utalva Szijjártó Péter kitért arra is, nem tart attól, hogy a külpolitikai viták veszélyeztik egy fontos európai országgal a gazdasági együttműködést, erre jó példa a mostani bejelentés is. Kérdésre pedig megismételte: pénteken felhívta a holland külügyminiszter, aki elhatárolódott leköszönő nagykövetük Magyarországot negatívan érintő kijelentéseitől, és hangsúlyozta, hogy azok nem tükrözik a holland kormány álláspontját. Szijjártó Péter hozzátette: az elhatárolódást elfogadta, és hétfőn konzultál a Hágából visszarendelt nagykövettel, hogy gyorsabban meghozzák a szükséges döntéseket.