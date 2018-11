Limitált kiadású modellel ünnepli a 25 éves FH-t a Volvo

Az idén 25 éves Volvo FH modell jubileuma mellett a Volvo Hungária Kft. az év piaci sikereinek ünneplésével zárja 2018-at. A Volvo FH 25 Special Edition limitált kiadású, kívül belül egyedi dizájnnal kialakított haszongépjármű méltó tisztelgés az ikonikus FH modell előtt, melynek eladásai ebben az évben is hozzájárultak egy előkelő piaci pozíció megtartásához.A Volvo Hungária Kft. az év első tíz hónapjában 19,3%-os piaci részedést ért el a 16 tonna feletti kategóriájú Volvo kamionok eladásaiban, a cég 936 darab haszongépjárművet helyezett forgalomba. A siker kulcsa a nemcsak a Volvo modellek magas minőségében és megbízhatóságában rejlik, hanem a szervizszolgálat felkészültségében és a járművekhez ajánlott szolgáltatások széles választékában is.A Volvo FH 25 Special Edition a cég alapértékeit szem előtt tartva készült el, mellyel tisztelegnek az 1993-ban, először kiadott FH modell előtt, mely negyed évszázad alatt az „utak királyává" vált. A különösen jól felszerelt teherautó két exkluzív kampányszínben vagy bármilyen egyéb választott színben is elérhető. Megjelenése a 90-es évek hangulatát és színvilágát idézi, de teljesítőképessége már a felkészült a jelen kihívásaira.A Volvo FH 25-öt a tökéletes és gördülékeny üzletmenet optimalizálásra tervezték. Ehhez hozzájárul a felszereltsége, mely a gépkocsivezetők úton töltött életét kívánja a lehető legkomfortosabbá tenni. A Volvo FH-tól megszokott, megjelenésükkor úttörő termékjellemzők, innovatív megoldások jellemzik kívül belül, mint például az I-Shift automatizált váltó és a VEB+ motorfék. A legújabb Volvo Dinamikus Kormányzás (VDS) rendszerrel a vezetés és a tolatás könnyebb és stabilabb, az emelhető tandemtengely segítségével pedig terheletlenül közlekedve a hajtásról leválaszthatja és megemelheti az egyik hajtott tengelyt, mellyel akár 4%-os üzemanyag-megtakarítást is elérhetünk.A Volvo haszongépjárművei mind úttörőként képviselik azokat az alapértékeket, melyek a környezettudatosságra ösztönöznek. A Volvo FH az egyetlen teherautó, amelyet három ízben – 1994, 2000 és 2014 – tüntettek ki az Év Kamionja díjjal, és már több, mint egymillió példányt értékesítettek a típusból. Amikor 1993-ban bemutatta, a Volvo Trucks azt jelentette be, hogy a jövő megérkezett. 2012-ben a szlogen a következő volt: Az ikon újjászületett. Negyed évszázaddal később a gyártó még mindig magabiztosan állítja, hogy a Volvo FH továbbra is a jövő teherautója.A Volvo FH alapvetően megváltoztatta a teher­autós iparágat.