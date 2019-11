Árva állatokért indítottak akciót fiatalok Győrben – fotók

Győri fiatalok három helyszínen indítottak gyűjtést kutyáknak, macskáknak, miközben több mázsa tápot is visznek nekik. A Győri Állatmenhely életében kiemelt fontosságú az év vége: december közepén tartják az állatok karácsonyát és ünnepek előtt kezdik a kampányt az 1%-os felajánlásokért.

Otthonra találni

Miközben a győri fiatalemberek bevásárlókosarakba pakolják a két mázsa tápot a menhely kapuja előtt, a kutyusok ugatása egyre hangosabb. A menhely önkéntes munkatársa, Polyák Viktória felhívja a figyelmünket: ha közel megyünk a kennelsorra, akkor lesz aztán igazi a „zsibvásár”. Akármennyire simogatnánk a gazda nélküli négylábúakat, végül úgy döntünk: nem fájdítjuk a szívüket. Nekik hatványozottan szükségük van a hosszan tartó törődésre és főképp arra, hogy otthonra találjanak, mint szerencsés sorsú társaik.

Gyűjtés a város három pontján

„Októberben kezdtük közösségi akciónkat. Múlt hónapban is 200 kiló kutyatápot vittünk a Győri Állatmenhelyre és decemberben szintén ezt a mennyiséget adományozzuk az árva állatoknak” – kezdte Soós Ákos, az egyik szervező. „A 600 kiló kutyatáp mellett három győri helyszínre (Olimpiai Sport Park, Panoráma Bisztró, Jam Reggeliző) gyűjtőládákat helyeztünk. Játékokra, plédekre, konzervekre számítunk az állatbarátoktól. Jó nagy gyűjtőládákat állítottunk csatasorba, hogy minél több adomány férjen beléjük” – mondta Bánki Máté.

Az adománygyűjtő akciót nyereményjátékkal „fűszerezik” az ötletgazdák. Többek közt üveg gint, és bort is nyerhetnek azok, akik bármilyen jelképes ajándékkal segítik az árva kutyákat, macskákat november végéig. A szervező győri fiatalok állatbarátságáról sokat elárul: a közelmúltban alapított vállalkozásuk névadója a korábban kihaltnak vélt berber oroszlán. „Néhány egyedet sikerült fellelni, de így is kihalás szélén álló, rendkívül veszélyeztetett oroszlánokról beszélünk. Ha jól alakulnak a dolgaink, feltett szándékunk a berber oroszlánok támogatása is” – közölte Soós Ákos.

Állatok karácsonya

Megyénk egyetlen, telephellyel rendelkező menhelye 1994 óta működik a kisalföldi megyeszékhelyen. A Győri Állatmenhelynek több száz regisztrált önkéntese van.

„Év vége, azon belül is az adventi időszak mindig kiemelt fontosságú a menhely életében. December 14-15-én idén is hosszabbított nyitvatartással készülünk az állatok karácsonyára. Az ajándékok fogadására a közösségi terünkön állítunk sátrat, évről évre kisebb tömegek gondolnak az árva állatokra. Minden fogyóeszköznek; alomnak, nyakörvnek, póráznak örülünk és a tápoknak is. Az utóbbi években főleg konzerveket, pástétomokat hoznak az állatbarátok. Így a tápanyagban jóval gazdagabb száraztápok ízvilágát színesíthetjük a konzerveledelekkel négylábú lakóink örömére” – tudtuk meg Nagy Pétertől, az Emberek az Állatokért Alapítvány kuratóriumi tagjától.

A Győri Állatmenhelynek 6754 ember szavazott bizalmat 34,5 millió forint értékben az 1%-oknál

Az árva állatoknak menedéket biztosító szervezet éves büdzséjének 60–65 százalékát teszi ki az 1%-os támogatás. Ha ez a forrás valamilyen okból jelentősen apadna, valószínűleg becsukhatnák a kaput. Ennek megfelelően decembertől május végéig tudatosan „kampányolnak”.

„Két éve jelentős visszaesést tapasztaltunk az 1%-os felajánlásokban. (2017-től a NAV készíti az adóbevallások többségét, a csökkenés hátterében akkor ez állt – a szerk.) Szerencsére a negatív trendet megfordítottuk, így újra mind többen adják az 1%-ot a Győri Állatmenhelynek” – hallottuk Nagy Pétertől. A legtöbb 1 százalékot „élvező” országos top 100-as listán a legelőkelőbb megyei helyezést (23.) Emberek az Állatokért Alapítvány tudhatja magáénak idén.