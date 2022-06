Az ünnepség második felében a Győri Filharmonikus Zenekar művészei léptek fel.

Immár 830 éve, 1192. június 27-én avatták szentté I. László magyar uralkodót. A Nagyboldogasszony-székesegyházban tartott ünnepi szentmisét követően indult, hagyományos fogadalmi körmenethez hatalmas tömeg csatlakozott.

– Lovagkirályunk idén ezen a napon ünnepelné 982. születésnapját. Szerettünk volna az ünnephez méltó kenyérrel is hozzájárulni. Rábaközi tiszta búzából, szigetközi ásványvízből, vadkovásszal, élesztő hozzáadása nélkül, parajdi sóval ízesített kézműves kenyeret sütöttünk, amelyet Szent Lászlóról neveztünk el – mondta lapunknak Vajda Péter, a Pedró Pékség ügyvezető igazgatója, aki tegnap kóstolóra hívta az ünneplőket. Az új kenyérből 982 szelet kenyeret osztott ki a király tiszteletére. Emellett tésztából készítettek és sütöttek ki egy Szent Lászlót ábrázoló, kétméteres alkotást is.

– A Győri Egyházmegyével közös munkába kezdünk. Új kenyerünk ismét jótékony célt is fog szolgálni – jelentette be a pék. – A győri székesegyház harangjai eltűntek és megsemmisültek a világháború alatt. Ennek pótlása folyamatban van, Passauban öntik újra a lovagkirályról elnevezett új harangot. Ezért dr. Veres András megyéspüspök úrral azt tűztük ki célul, hogy szeptember közepéig 5,6 millió forintot gyűjtünk össze. Minden eladott Szent László-kenyér után 290 forintot ajánlunk fel a projekt megvalósításához – jelentette be Vajda Péter, aki arra is kitért, hogy tavaly a városháza tornyába kerülő harangöntést is hasonlóképpen támogatták.