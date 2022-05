- Soha nem volt lőfegyverem - hangoztatta szerdán a Győri Törvényszéken az a győri vállalkozó, akit két villanyszerelő meggyilkolásával vádolnak.

-Hazudsz! Mert láttam! - szólt vissza erőteljesen M. Ádám, a szerda délelőtt meghallgatott tanú.

A férfi éveken keresztül dolgozott hidegburkolóként É.Imrének Ausztriában, de neki is elszámolási vitája támadt a vállalkozóval.

- 460 euróval még ma is tartozik, egy évig könyörögtem, hogy adja meg - mondta M. Ádám, aki azt sem titkolta többször összetűzésbe is keveredtek.

- 160 méterre lakom tőle a gyermekemmel és a feleségemmel. Amiért nem adta meg a pénzem, kiszúrtam a kocsija kerekét, majd ő is az enyémet. Egyszer meg is pofoztam, rossz volt a viszonyunk - vallotta be a tanú, aki M. Zoltán mosonmagyaróvári villanyszerelő eltűnésének napján látta, hogy É. Imre hatalmas tüzet rakott az ikrényi tanyáján.

- 2018 húsvét hétvégéjén Kapuváron horgásztam, egyik ismerősömet kértem meg, hogy jöjjön el értem. Március 31-én, reggel 7 óra körül lehetett, amikor lekanyarodtunk Ikrény felé, mert Imre telke mellett vannak horgásztavak. Akkor láttam, hogy az egyik állata, Titán kint legel az úton. Benéztem a kerítésen és láttam, hogy hatalmas tüzet rakott, valamit égetett sárga esőkabátban. De láttam nála korábban fegyvert is, ott dugdosta a tyúkól melletti kőkupac alatt. Ismerem a fegyvereket, voltam katona és lövész. Az egy éles lőfegyver volt, nem valami játék, vagy gázriasztó pisztoly - fogalmazott.

A szerdai tárgyaláson dr. Bóka Tibor két, a bizonyítékok között szereplő fegyver képét is megmutatta a tanúnak, aki az egyikre azt mondta, nem ez volt mert ez egy gázfegyver. A másik fegyverről mutatott képre már azt válaszolta, valami ilyesmire emlékszik.