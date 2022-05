– Azt éreztem, most fogok megdögleni. Halálfélelemben hazáig futottam, amikor autót hallottam a hátam mögött, beugrottam az út menti árokba és hason kúsztam, mert nem tudtam, hogy vajon É. Imre jön-e utánam kocsival – mondta egy újabb tanú tegnap a bíróságon. Tóth László szerint a két villanyszerelő meggyilkolásával vádolt férfi őt is meg akarta ölni. – Ha elsül a fegyver, tuti velem is végez – mondta a Kisalföldnek még meghallgatása előtt Tóth László.

A férfi szobafestőként dolgozott É. Imrének 4–5 éven keresztül. – Többször csúszott a munkabér-kifizetésekkel, szinte minden kollégának lógott pénzzel – hangzott el ismét a kísértetiesen ismerős mondat. A többi tanú, aki a vádlottnak dolgozott, ugyanezt állította. – 400 euróval tartozott nekem, már nem dolgoztam neki, ezért minden hétvégén hívtam, hogy végre adja meg a pénzemet. Nagy nehezen megbeszéltünk egy találkát a Szent Imre úton, a régi pékségnél. Beszálltam az autóba és Imre kérte, hogy menjünk el az egyik ikrényi ügyvéd ismerőséhez, írjak alá egy papírt, ami igazolja, hogy kifizet. Úgy voltam vele, menjünk, csak zárjuk végre le. Út közben megálltunk az ikrényi telkén, mert azt mondta, otthagyott valamit. Kiszálltam a kocsiból elszívni egy cigit, őszi este volt, sötét.

A kocsi lámpafényében láttam, hogy Imre a közeli téglarakásban kezd matatni, majd felém közelített, kezében marokpiszollyal, amit rám fogott. „Fenyegetsz, fenyegetsz...?” – mondta nekem Imre és meghúzta a ravaszt, de a pisztoly nem sült el. Újra felhúzta, de ismét csak a fegyvercsattanást hallottam. Halálfélelmemben elrohantam, még életemben nem futottam olyan gyorsan, mint akkor. A telefonomat és pénztárcámat is elhagytam a nagy sietségben – emlékezett vissza a 10 évvel ezelőtti eseményekre Tóth László, aki tegnap látta újra a vádlottat a történtek óta.

É. Imre szerint mindez hazugság, azt is tagadja, hogy téglarakás lett volna a kertjében. Szerinte László azóta is sokat iszik és egy lakatot nézett pisztolynak. A vádlott azt állítja, megadta a 400 eurós tartozást, de László elfutott a pénzzel. Ezután maga a tanú kérdezett vissza: „Ha odaadtad a négyszáz eurót, miért mentünk volna mégis az ügyvédhez?”

Az is kiderült, hogy egy másik tanú elmesélte, hogy az eset után É. Imre elbüszkélkedett neki a pisztolyos történettel. Ezt a tanút korábban meghallgatta a bíróság, így ő az egyetlen, aki meg tudja erősíteni Tóth László vallomását. Viszont a szobafestő állítása szerint ő senkinek nem beszélt minderről, egy régi kollégája mesélte, hogy É. Imre azzal hencegett neki, hogy pisztolyt fogott rá és az elhagyott mobilját a Rábába dobta. A vádlott szerint azonban semmi ilyen nem történt, csak a futást mesélte el a korábbi tanúnak, aki É. Imre szerint szintén sokat iszik.